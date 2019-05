Fine settimana intenso per le giovanili della Scuola Basket Arezzo

Importante weekend per il settore giovanile della Scuola Basket Arezzo, si arriva al momento clou della stagione ed anche i giovani amaranto sono chiamati, come la prima squadra della Serie C, a giocare le partite senza ritorno.

Sabato pomeriggio alle ore 18.30 al Palasport Estra la Rosini Impianti Under 20 Regionale giocherà lo spareggio per accedere alla Final Four per il titolo regionale contro il Cus Pisa. La formazione amaranto guidata in panchina da coach Antonio Bindi ha chiuso la stagione regolare al primo posto nel Girone A, mentre i pisani si sono classificati al quarto nel raggruppamento B vinto dall’Audax Carrara.

In caso di vittoria la SBA giocherà per il titolo di Campione Toscano il 20 e 21 Maggio. Scendendo alla categoria Under 15 Eccellenza, la DuniaPack di coach Umberto Vezzosi e del Vice Marco Tavanti giocherà Sabato 11 e Domenica 12 per la Coppa Toscana. In semifinale gli amaranto giocheranno alle ore 20.45 contro il CMB Lucca, mentre nell’altro incontro derby fiorentino tra Laurenziana ed i padroni di casa del Pino che ospitano la manifestazione al PalaCoverciano. Oltre a questi impegni domenica si chiuderà il sipario sui campionati Under 18 Regionale con la Rosini Impianti che alle 16 giocherà a Poppi e Under 14 Elite con la Galvar SBA che al Palasport Estra ospiterà alle 11.15 il Prato Basket Giovane.

In piena corsa per il passaggio alla fase successiva invece la Tecnoil Under 18 Elite che Lunedi affronterà la lunga trasferta di Venturina casa del Valdicornia Basket e l’Hotel Planet Under 13 che ospita Sabato alle 16 la capolista Prato Basket Giovane.

Finse settimana di riposo per la Chimet Under 16 Eccellenza che avrà così l’occasione di ricaricare le pile in vista del rush finale del girone interregionale. Per il settore Minibasket Nova Verta in campo Sabato gli Aquilotti 2008 a Montevarchi contro la Fides.