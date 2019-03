Derby a Terranuova per l'Amen SBA contro l'Oti Galli

Domenica alle ore 18, l'Amen Scuola Basket Arezzo giocherà sul parquet dell'Oti Galli Terranuova. Tanti i motivi di interesse di questa sfida che oltre ad essere un classico derby vede ex su entrambe le sponde. Nelle fila amaranto Dolfi e Bianchi hanno fatto parte della formazione valdarnese, mentre coach Baggiani è stato in più momenti responsabile tecnico della Scuola Basket Arezzo. In classifica le due squadre si trovano in piena lotta per i propri obiettivi, l'Amen per migliorare la propria posizione in vista dei PlayOff, l'Oti per mettersi più squadre possibile alle spalle in ottica salvezza. Per entrambe un risultato positivo domenica darebbe tanto morale in vista del finale di stagione regolare.

Anche nel campionato di Promozione ci sarà domenica al Palasport Estra il derby contro i Dukes Sansepolcro, la SBA non sta attraversando un grande momento ma ci terrà a far bella figura davanti agli ex Mameli, coach dei valtiberini, e la coppia Spillantini-Cappanni in campo. Nei campionati giovanili, fermi Under 18 Silver ed Under 16 Eccellenza che hanno chiuso la prima fase, tornano in campo i DuniaPack Under 15 Eccellenza che sabato ospitano Pescia nella prima gara della Coppa Toscana. Trasferte per la capolista Rosini Impianti Under 20 a Vaiano lunedi sera, per la Galvar Under 14 Elite Domenica a Firenze contro la Legnaia e per l'Hotel Planet Under 13 a Pistoia lunedi pomeriggio.

Cinque gli impegni del Minibasket Nova Verta in un weekend che vedrà impegnate tutte le squadre dagli Esordienti agli Scoiattoli 2010.