Basket, spettacolo al torneo nazionale Esordienti della Synergy: trionfa Reggello su Siena. Quarta la Sba

“L’Epifania tutte le feste le porta via…” e così anche sulla venticinquesima edizione del Torneo Nazionale categoria Esordienti di casa Synergy Basket è calato il sipario questo tardo pomeriggio. Una finale per il primo e secondo posto di quelle memorabili, giocata punto a punto da Mens Sana Siena e Basket Reggello; la compagine valdarnese avrà la meglio e si aggiudicherà il primo posto. Terza classificata Basket Valdiseve, quarta SBA Arezzo.

Paladrago gremito di pubblico quando tutte le altre squadre, con al seguito dirigenti, accompagnatori e familiari che nel frattempo avevano concluso le loro gare finali, hanno raggiunto il palazzetto comunale per una serata di grande sport giovanile che concludeva una tre giorni di partite, divertimento, amicizie vecchie e nuove, fra atleti e fra gli istruttori.

Dopo la finalissima, la cerimonia di premiazione alla presenza dell’Assessore allo Sport Barbara Fabbri e dei dirigenti Synergy. Commozione in tutto il palazzetto quando la mamma di Alessio Badii (alla cui memoria è dedicato da quattordici anni il torneo) ha premiato la prima classificata. Un’edizione di grande successo per un appuntamento tradizionale per la città di Masaccio e per il mondo della pallacanestro giovanile, per la cui splendida riuscita la società valdarnese ringrazia tutti i partecipanti; un grazie per la loro correttezza e per la gioia che hanno trasmesso a tutti, grandi e piccini!