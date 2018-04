Basket, Memorial Allodoli e torneo nazionale: ecco i risultati

Terminato con successo il tradizionale torneo pasquale organizzato dalla società sangiovannese Synergy Basket Valdarno ed in prima persona dal suo presidente Alessio Rossi

Girone all’italiana, sei le squadre partecipanti, categoria Under 18 . Cinque la partite giocate da ogni squadra fra sabato, domenica e lunedi. A parte qualche eccezione, gare molto equilibrate, ad alta, in qualche caso altissima, intensità di gioco, pallacanestro di ottimo livello tecnico; giovani atleti che non hanno risparmiato energie ed hanno messo in campo grinta, passione e voglia di confrontarsi con i coetanei. Si aggiudica il primo posto Sam Basket Roma, a seguire Fides Montevarchi, Flying Balls Ozzano, Synergy Basket, Perugia Basket, Montemurlo Basket. Al termine dell’ultima partita, consueta premiazione degli atleti e delle società partecipanti alla presenza della mamma e della sorella di Matteo Allodoli, il giovane atleta ed allenatore Synergy scomparso tre anni fa in un tragico incidente stradale.