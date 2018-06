Basket, medaglia d’oro ai giochi nazionali Special Olympics per la Synergy

Sono tornati dai XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini con la medaglia d’oro al collo. Ebbene si, Special Synergy basket ha vinto l’oro nella sua divisione.

Tutto inizia lunedi pomeriggio con l’accredito delle Delegazioni alle Terme Excelsior, martedi mattina preliminari di valutazione, e poi gare mercoledi e giovedi.

Martedi sera lo stupefacente spettacolo della Cerimonia di Apertura dei Giochi sulla pista dell’Ippodromo Sesana al cospetto della tribuna stracolma di pubblico; sul campo 3.000 atleti di tutta Italia per 18 discipline sportive, 1.300 volontari, 650 tecnici, 1.400 familiari, 600 delegati accompagnatori. Musica, spettacoli, l’arrivo dei tedofori, l’inno d’Italia, fuochi d’artificio. Tutta la città di Montecatini e le altre della Valdinievole tappezzate dai simboli di Special Olympics, televisioni, stampa, comitive. Sono stati giorni intensi, di emozioni, di fatica, di sport ma soprattutto di gioia. È stato bello incontrarsi fra le varie delegazioni e salutarsi come se ogni atleta, tecnico o accompagnatore si conoscessero da sempre! Questi sono i valori dell’inclusione e della condivisione! Centinaia di volontari, reclutati dall’impeccabile macchina organizzativa, presenti ovunque, sempre disponibili.

Infine le premiazioni! Questa medaglia è la giusta ricompensa per tutto il gruppo di atleti, partner, tecnici, dirigenti e familiari che da oltre un anno e mezzo si dedicano con passione e sudore a questo fantastico gruppo di ragazzi.

La società Synergy è orgogliosa di poter annoverare fra i propri successi nei vari campionati federali anche quello del team Special non solo per la medaglia conquistata, ma soprattutto per aver visto lacrime di gioia scendere dagli occhi di chi non sempre ha la possibilità di integrarsi facilmente nella realtà quotidiana o di esserne talvolta emarginato. Abbiamo visto tanti sorrisi, pur nelle difficoltà, e questo è il miglior risultato che potevano raggiungere.

Un doveroso ringraziamento va fatto ai tecnici che hanno seguito il gruppo fino ad oggi (Michelangelo Innocenti e Simone Resti), agli atleti partner del vivaio Synergy, e soprattutto alle splendide famiglie di questi meravigliosi atleti.