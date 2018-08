Basket. La Sba in campo per la prima amichevole stagionale

Giovedi 30 agosto prima uscita in amichevole per l’Amen Scuola Basket Arezzo, gli amaranto di coach Delia affronteranno alle ore 21.15 al Palasport Estra la formazione della Pallacanestro Agliana militante in Serie C Gold.

Per la SBA sarà il primo appuntamento per testare il livello della preparazione in vista del campionato che prenderà il via nel fine settimana 7/8 Ottobre. L’ingresso all’incontro sarà gratuito ed invitiamo tutti i nostri sostenitori ad accorrere al Palasport per vedere all’opera l’Amen versione 2018/2019. Sabato 1 Settembre poi si replicherà sempre al Palasport Estra contro un’altra formazione di Serie C Gold il Basket Valdiceppo. Queste le due amichevoli prima dell’inizio delle gare ufficiali con la Coppa Toscana che vedrà gli amaranto esordire Sabato 8 Settembre alle 18.15 in casa contro il Valdisieve.