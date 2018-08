Baldaccio Bruni: sabato al via la preparazione

Sabato 4 agosto la Baldaccio Bruni Anghiari inizierà ufficialmente la preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza Toscana. Molti dei componenti dell’organico biancoverde si sono già ritrovati in questi giorni con il neo tecnico Chiarini ed il suo staff per riprendere contatto con il campo e per eseguire i primi test atletici, ma la fase più intensa di allenamenti per preparare al meglio la stagione sportiva 2018-2019 scatterà a tutti gli effetti in questo weekend. Sabato mattina il ritrovo in palestra, poi nel tardo pomeriggio i primi allenamenti in programma al campo sportivo di Caprese Michelangelo dove nel corso della settimana prossima verranno effettuate doppie sedute di lavoro.

Lo staff tecnico sarà composto dall’allenatore Daniele Chiarini, dal preparatore atletico Properzio Faraglia e dal preparatore dei portieri Giacomo Piccini, che andrà a sostituire Bruno Sandali (a cui vanno il saluto ed il ringraziamento della società e di tutti gli sportivi anghiaresi per gli oltre 10 anni trascorsi in biancoverde).

Ancora da completare invece l’organico che sarà a disposizione di mister Chiarini. Dopo l’arrivo di interessanti giovani, il direttore sportivo Alessandro Bruni sta cercando di “chiudere il cerchio” con l’innesto di un paio di giocatori di esperienza.

Twitter @ArezzoNotizie