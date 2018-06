Aurora Montevarchi in festa, Matteo Rindori campione italiano corpo libero Junior 2

Matteo Rindori è un ragazzo a cui piace studiare e frequenta, con profitto, il terzo anno del liceo classico di Montevarchi. Frequenta la palestra di Montevarchi e come gli altri, negli anni, dentro di sé, ha coltivato un sogno e l’ha portato avanti, lottando. E domenica ha finalmente visto materializzarsi il suo sogno, l’obiettivo per il quale ha lavorato tanto in questi anni: è diventato Campione Italiano di specialità al Corpo Libero nella categoria Junior 2.

La Società Aurora – si legge nella nota del team .- è molto orgogliosa di Matteo, perché questo suo risultato dimostra a tutti quanto con l’impegno e la perseveranza sia possibile raggiungere anche i risultati più ambiziosi. Nello scorso weekend, al termine di un lungo campionato, si è tenuta a Fermo la finale Nazionale del Torneo Gold di Specialità, sviluppatasi su 2 giornate di gara che hanno visto il primo giorno lo svolgersi delle qualifiche e il successivo le finali per i migliori sei punteggi. Dopo essersi comportato egregiamente in qualifica terminando secondo con un punteggio di 12,800, Matteo si è superato nella finale di domenica, battendo i migliori ginnasti della specialità con il punteggio di 13,150 e conquistando un primo posto che da lustro al lavoro fatto in questi anni. Adesso lo aspetta il campionato di Serie B Nazionale, insieme ai sui compagni di squadra, tutti sotto il segno della Società Aurora Montevarchi. I valori in gioco nel campionato dicono che la squadra lotta per il terzo posto finale. Noi continueremo a seguirli e vi racconteremo come andrà a finire.