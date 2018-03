Aurora Montevarchi, gli impegni passati, presenti e futuri della società di ginnastica

Sono fine settimana intensi per la ginnastica, ed in casa Aurora Montevarchi non ci si risparmia. Lo staff Aurora è costantemente impegnato nello svolgimento dei principali campionati agonistici.

La serie B della scorsa settimana non è un esempio isolato, negli stessi giorni infatti si è svolta sempre a Montevarchi la prima prova del campionato regionale silver di ginnastica ritmica che ha visto la partecipazione di ben 32 ginnaste Aurora, tanti i piazzamenti di prestigio che è possibile consultare sulla pagina Facebook della società.

Nel sabato successivo a Sovigliana è andata in scena la prima prova del campionato regionale UISP, dove la ginnastica Sangiovannese ha giocato un ruolo da protagonista conquistando il primo posto nella categoria Allieve, la quarta e la quinta piazza con le squadre Juniores. Due primi posti anche nelle gare individuali delle ragazze della ginnastica Sangiovannese che rientra da Sovigliana con un ricco bottino per la soddisfazione dei tecnici Volpini, Kostner e Baldini

Sempre Sabato 10 Marzo è scesa in campo Gara Irene Ignoto per la Società Aurora, nel Campionato Regionale UISP Junior

Nella domenica invece, a Montevarchi, si è svolta la 1′ prova individuale Silver Fgi.

Le ragazze della società Aurora hanno fatto cose notevoli conquistando vittorie e podi in ogni categoria nella quale si sono presentate. Per i risultati esatti vi rimandiamo sempre alla pagina Facebook della società, dove potrete trovare anche tutte le foto degli eventi.

Concludiamo con i maschi che hanno disputato sabato 10 la seconda prova del campionato Gold di Specialità per Attrezzo, anche in questo caso tre titoli di Campione Regionale e svariati podi sono entrati nella bacheca della Società grazie agli sforzi quotidiani dei ginnasti montevarchini.

Per i piccoli invece torneo Silver su tutti gli attrezzi, svoltosi domenica 11 Marzo a Firenze, cambiano i ginnasti ma non cambia la musica perché anche in questo caso la spedizione Aurora torna a casa con due vittorie conquistate dai due ginnasti Aurora in gara.