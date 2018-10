Arezzo-Pontedera, così in campo. Varutti dall’inizio, dubbio in mediana

Arriva il Pontedera al Comunale e per l’Arezzo è un nuovo banco di prova dopo quattro risultati utili consecutivi. I granata sono stati la bestia nera del Cavallino in più di una occasione. Figurarsi poi quando il Pontedera ha puntato sulla continuità con Maraia in panchina e inserendo gente di esperienza come Mannini. “E’ una partita da sei punti” ha detto Dal Canto sottolineando anche che servirà imporre fin da subito il proprio ritmo di gioco.

4-3-1-2 per l’Arezzo. Modulo confermato ma cambieranno gli interpreti anche se il turn over vero e proprio arriverà giovedì. Varutti debutterà dall’inizio in campionato al posto di Sala. In mezzo ci sono più soluzioni. Tassi può sostituire Basit con Foglia e Buglio a completare il reparto lasciando Serrotti sulla trequarti. In alternativa Serrotti o Buglio scalando davanti alla difesa porterebbero Belloni dietro le due punte. In attacco tornerà una punta di ruolo con Brunori in vantaggio su Persano.

3-5-1-1 per l’ex Maraia. Unico assente Borri, per il resto formazione tipo con Mannini, ex Pisa, Siena e Napoli, dietro all’unica punta Pinzauti. E’ una squadra che gioca un buon calcio quella granata, propositiva e che attraverso organizzazione e bel gioco punta alla salvezza.

Calcio d’inizio alle 20:45. Arbitro dell’incontro sarà Daniele Perenzoni di Rovereto coadiuvato da Marco Ceolin di Treviso e Maicol Ferrari di Rovereto.

AREZZO (4-3-1-2): 22 Pelagotti; 16 Luciani, 6 Pelagatti, 26 Pinto, 3 Varutti; 8 Foglia, 29 Tassi, 4 Buglio; 11 Serrotti; 10 Cutolo, 9 Brunori.

A disposizione: 1 Melgratii, 2 Zappella, 5 Mosti, 7 Zini, 14 Danese, 17 Salifu, 19 Persano, 25 Choe, 27 Bruschi, 28 Keqi, 33 Borghini, 34 Sbarzella, 39 Belloni.

Indisponibili: 15 Nije, 21 Benucci, 24 Burzigotti. Squalificati: 13 Basit (1), 32 Sala (1).

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

PONTEDERA (3-5-1-1): 12 Biggeri; 15 Benedetti A., 13 Fontanesi, 3 Ropolo; 23 Magrini, 19 Calcagni, 8 Caponi, 10 La Vigna, 4 Giuliani; 7 Mannini; 9 Pinzauti.

A disposizione: 1 Sarri, 22 Marinca, 2 Benassai, 5 Vettori, 11 Bruzzo, 14 Pandolfi,16 Raimo, 17 Serena, 18 Tomassini, 20 Benedetti R., 21 Massetti, 27 Prete.

Allenatore: Ivan Maraia.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Marco Ceolin di Treviso – Maicol Ferrari di Rovereto).

RETI: .

Note – Spettatori: . Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Serie C girone A – 6° giornata

Arzachena – Juventus U23 1-0.

Carrarese – Novara 4-2.

Cuneo – Olbia 1-0.

Pistoiese – Pisa 0-2.

Alessandria – Siena 1-1.

Pro Patria – Pro Vercelli 0-1.

Albissola – Piacenza 1-1.

Gozzano – Lucchese 15/10, ore 18:30.

Pro Piacenza – Virtus Entella rinviata.

Articoli correlati:

Dal Canto: “Partita da sei punti” VIDEO

Arriva il Pontedera, a febbraio nell’ora più buia quell’abbraccio tra granata e amaranto

La classifica del girone A

Twitter @MatteoMarzotti