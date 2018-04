Arezzo-Livorno, le probabili formazioni. Alle 18:30 il derby contro la capolista

Il derby è una partita a sé. Nessun calcolo anche se l’Arezzo si troverà di fronte una capolista che a dicembre sembrava prossima a sigillare una fuga che valeva il primato. Poi un calo che è costata anche la panchina a Sottil. Il Livorno si è ripreso contro due dirette concorrenti come Siena e Viterbese prima del ko con il Monza. Una squadra ferita ma che guardando l’attacco fa paura.

Niente turn over per l’Arezzo. La salvezza dell’Arezzo passa più da Cuneo e Prato che non dal derby. Pavanel però non farà sconti. Niente turn over fino a dopo la trasferta di Cuneo. Semmai qualche novità a livello tattico senza snaturare le certezze acquisite. Probabile quindi la conferma del 3-5-2 con Muscat e Varga pilastri in difesa. C’è da capire se l’esperienza di Sabatino servirà più sull’esterno o in difesa. In caso di passaggio in mediana lì dietro toccherà a uno tra Della Giovanna e Semprini. Poche novità a centrocampo mentre in attacco solito ballottaggio accanto a Cutolo con Campagna, Regolanti e Di Nardo in corsa per un posto.

Almeno 200 tifosi da Livorno. Spinto da 200 tifosi il Livorno arriverà ad Arezzo per consolidare il proprio primato. Non sono ammessi passi falsi con il Siena lontano solo due punti. Foschi non dovrebbe mutare l’assetto. avanti con il 4-3-1-2. In porta l’ex Mazzoni con Pedrelli, Pirrello, Gonnelli e Franco. Mediana con Bruno, Luci e Valiani. Tra le linee Maiorino e alle spalle di Murillo e Vantaggiato. In corso d’opera potrebbe esserci il passaggio al 3-5-2 con conseguente ingresso in campo di Borghese nel pacchetto arretrato.

Calcio d’inizio alle 18:30. Arbitro dell’incontro sarà Fabio Pasciuta di Agrigento coadiuvato da Alessandro Salvatori di Rimini e Massimiliano Magri di Imperia.

AREZZO (3-5-2): 22 Perisan; 13 Muscat, 5 Varga, 25 Della Giovanna; 16 Luciani, 8 Foglia, 18 De Feudis, 7 Lulli, 4 Sabatino; 10 Cutolo, 29 Campagna.

A disposizione: 1 Ferrari, 2 Talarico, 3 Mazzarani, 6 Yebli, 11 Cellini, 14 Ferrario, 19 Di Nardo, 20 Cenetti, 21 Benucci, 23 Criscuolo, 27 Belvisi, 30 Semprini, 32 Regolanti.

Indisponibili: 9 Moscardelli, 27 Franchetti. Diffidati: 32 Regolanti.

Allenatore: Massimo Pavanel.

LIVORNO (4-3-1-2): 22 Mazzoni; 9 Pedrelli, 31 Pirrello, 21 Gonnelli, 3 Franco; 55 Bruno, 8 Luci, 7 Valiani; 20 Maiorino; 11 Murilo, 10 Vantaggiato.

A disposizione: 1 Pulidori, 42 Sambo, 2 Perico, 4 Giandonato, 5 Borghese, 14 Manconi, 15 Gemmi, 18 Perez, 19 Morelli, 23 Montini, 27 Bresciani, 29 Kabashi.

Allenatore: Luciano Foschi.

ARBITRO: Fabio Pasciuta di Agrigento (Alessandro Salvatori di Rimini – Massimiliano Magri di Imperia).

La classifica del girone A

