Arezzo-Giana, le pagelle: De Feudis e Corradi tra i migliori. Moscardelli è un patrimonio da custodire

Voti alti per gli amaranto, che contro la Giana hanno convinto il pubblico del Comunale e mostrato una prestazione piena di carattere e determinazione. Ferrari, De Feudis, Corradi e Cutolo tra i migliori in assoluto. Poi c’è Moscardelli, che ormai appartiene ad un’altra categoria. Per l’Arezzo, il Mosca è un patrimonio da custodire gelosamente.

Ferrari 7 – Incolpevole sui due gol subiti, molto reattivo invece in un paio di occasioni pericolose. Prima gara da titolare in campionato molto convincente.

Luciani 6,5 – Spinge molto e lo fa bene, soprattutto nel primo tempo, dove è dalla sua parte che vengono create le azioni più pericolose dell’Arezzo.

Muscat 6,5 – Si fa sempre sentire ed è preciso negli appoggi.

Rinaldi 7,5 – Non c’è dubbio: è stato lui il migliore della retroguardia amaranto. Ottima prestazione incoronata dal gol: è suo il colpo di testa che è valso il 3-2 per l’Arezzo.

Sabatino 7 – Dopo Rinaldi c’è lui. Grinta e determinazione, puntale negli anticipi. Ha trovato consapevolezza e continuità. Oggi si è visto spesso anche in avanti.

D’Ursi 6 – Insieme a Luciani crea qualche problema alla difesa della Giana, ma non è riuscito ad incidere sulla partita. (Dal 10′ st Varga 6 – va ad aiutare il reparto difensivo che in quel momento sembrava in affanno, non brilla come altre volte ma non sbaglia nulla)

Foglia 6,5 – Là davanti cerca e trova ottime triangolazioni con Moscardelli e Cutolo.

De Feudis 7 – È il metronomo del centrocampo amaranto, che per gran parte della gara funziona molto bene. Lui è stato sicuramente il migliore del reparto.

Corradi 7 – I primi due gol dell’Arezzo nascono da due assist suoi. Convincente sia sul piano tecnico che su quello tattico. (Dal 34′ st Benucci 7 – entra e dopo 5′ riceve una gran palla da Moscardelli: lui è bravo a stopparla e freddo davanti a Taliento a spingerla in rete)

Cutolo 7,5 – Il suo gol apre le danze al Comunale. Svaria molto bene davanti, cercando il fraseggio con i compagni di reparto. Sempre generoso, oggi anche cinico. (Dal 34′ st Talarico n.g.)

Moscardelli 8,5 – Segna e fa segnare, ormai quasi sistematicamente. Esce per l’ennesima volta (sperando non sia l’ultima) tra gli applausi scroscianti del Comunale. Per l’Arezzo il Mosca è un patrimonio. (Dal 41′ st Di Nardo n.g.)

Articoli correlati:

La cronaca della partita

La fotogallery

La classifica del girone A

Twitter: @nicolabrandini