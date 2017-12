Arezzo-Giana Erminio, le probabili formazioni. Ballottaggio Borra-Ferrari

In palio contro la Giana non ci sono solo i tre punti. Saranno 90′ che rappresenteranno per alcuni amaranto l’ultima partita con la divisa del Cavallino.

Scongiurato lo sciopero Pavanel ha messo in guardia i suoi ragazzi. “Non basta scendere in campo a onor di firma. Serve il 110 per cento“.

3-5-2 o 4-4-2 per l’Arezzo? Non solo un ballottaggio a livello tattico ma anche a livello di uomini. Pavanel ha lasciato intendere che per il ruolo di portiere potrebbe anche scoccare l’ora di Ferrari. Per il modulo invece la prima opzione è quella di conferma il 3-5-2 con Muscat, Rinaldi e Sabatino in difesa e Benucci in mediana. Altrimenti passaggio al 4-4-2 provato in settimana.

Albè con il 4-4-1-1 e alcuni dubbi. Pinardi, metronomo dei biancazzurri, è reduce da un attacco influenzale. Foglio non è stato convocato. La formazione tipo si schiererà con un 4-4-1-1 con Perico, Bonalumi, Rocchi e Montesano in difesa. Mediana con Iovine e Chiarello esterni, mentre Marotta e uno tra Pinardi e Degeri saranno al centro del reparto. In attacco spazio a Perna e Bruno.

Calcio d’inizio alle 14:30. Arbitro dell’incontro Daniele Viotti di Tivoli coadiuvato da Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Francesco Rizzotto di Roma 2.

AREZZO (3-5-2): 1 Ferrari; 13 Muscat, 3 Rinaldi, 4 Sabatino; 16 Luciani, 8 Foglia, 18 De Feudis, 21 Benucci, 7 Corradi; 10 Cutolo, 9 Moscardelli.

A disposizione: 22 Borra, 2 Talarico, 5 Varga, 11 Cellini, 14 Ferrario, 15 Ravanelli, 17 D’Ursi, 19 Di Nardo, 26 Franchetti, 28 Sussi, 29 Leonessi, 30 Zaccaro.

Indisponibili: 6 Yebli, 23 Criscuolo, 24 Gerardini, 25 Quero. Diffidati: 7 Corradi, 3 Rinaldi. Squalificati: 20 Cenetti.

Allenatore: Elvis Abbruscato (Massimo Pavanel squalificato).

GIANA ERMINIO (4-4-1-1): 12 Taliento; 2 Perico, 15 Bonalumi, 19 Rocchi, 24 Montesano; 5 Iovine, 8 Pinardi, 21 Marotta, 4 Chiarello; 10 Perna; 9 Bruno.

A disposizione: 1 Sanchez, 6 Concina, 11 Greselin, 13 Degeri, 14 Sala, 16 Okyere, 17 Seck, 20 Capano, 23 Sosio.

Allenatore: Cesare Albè.

ARBITRO: Daniele Viotti di Tivoli (Claudio Barone di Roma 1 – Francesco Rizzotto di Roma 2).

RETI: .

Note – Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Lega Pro girone A 21° giornata

Cuneo – Piacenza ore 14:30.

Monza – Pistoiese ore 14:30.

Olbia – Gavorrano ore 14:30.

Pro Piacenza – Carrarese ore 14:30.

Siena – Pisa ore 14:30.

Viterbese – Arzachena ore 14:30.

Livorno – Prato ore 18:30.

Pontedera – Lucchese ore 18:30.

Riposa: Alessandria.

Articoli correlati:

Pavanel: “Non basta scendere in campo. Sarà una battaglia” VIDEO

Cessione Us Arezzo: il 3 gennaio la firma. Matteoni: “Sono tranquillo”

La classifica del girone A

Twitter @MatteoMarzotti