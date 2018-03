Arezzo-Gavorrano, le pagelle: Luciani e Semprini i migliori. Insufficienze per Mazzarani e Yebli

Un Arezzo solido in difesa, ma che in avanti fa vedere poco. Luciani e Semprini i migliori in assoluto. Le insufficienze sono dal centrocampo in su: partita da dimenticare per Yebli e Mazzarani, mentre in attacco nessuno riesce ad incidere. Le pagelle di Arezzo-Gavorrano.

Perisan 6 – Si fa trovare pronto sull’unico tiro in porta del Gavorrano. Solo qualche rinvio fuori misura.

Luciani 7 – Il migliore dei tre dietro. Ricopre un ruolo non suo, ma riesce a destreggiarsi egregiamente.

Semprini 7 – Buona la prima (da titolare): non sbaglia praticamente niente. Sfiora addirittura il gol con un colpo di testa a pochi minuti dal termine della gara.

Sabatino 6,5 – Lotta su ogni pallone con la solita grinta. Spinge meno del solito, ma oggi doveva pensare più a difendere che ad attaccare.

Talarico 5,5 – Spesso impreciso e poco propositivo in avanti. (Dal 33′ st Cellini n.g.)

Foglia 6 – Serve un paio di assist interessanti a Cutolo e Di Nardo, poi non concretizzati. È sempre nel vivo del gioco.

De Feudis 7 – Buona prova di contenimento. Recupera diversi palloni e raramente sbaglia gli appoggi.

Yebli 4,5 – Prestazione da dimenticare, la sua. Così impreciso da far rumoreggiare anche il pubblico. Se ne accorge anche Pavanel, che lo sostituisce ad inizio ripresa. (Dal 14′ st Lulli 6,5 – Il suo ingresso porta grinta e rapidità al centrocampo. Alcuni spunti molto interessanti)

Mazzarani 5 – Commette un paio di errori che potevano costare caro alla squadra. Sostituito, insieme a Yebli, ad inizio ripresa. (Dal 14′ st Benucci 6 – Ci mette tanta buona volontà, ma non è bastata)

Cutolo 5,5 – Prova sottotono la sua, come tutto il reparto offensivo. In alcune circostanze ci si aspetta qualcosa in più da uno con la tecnica come la sua.

Di Nardo 5 – Non regge l’urto contro i centrali del Gavorrano. Perde quasi sempre ogni duello fisico e non riesce così ad incidere sulla partita. (Dal 22′ st Regolanti 5,5 – Gioca con grinta, ma il suo ingresso non cambia molto là davanti).

