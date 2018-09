Arezzo-Floro Flores: proseguono i contatti tra club e giocatore

I contatti proseguono tra l’Arezzo e Floro Flores. A confermale quella che sembrava una ipotesi è l’agente del calciatore. Ancora non si è scesi nei dettagli ma di certo il canale è aperto.

nei prossimi giorni, ma forse anche ore, potrebbero essercene altri. Difficile però dire quante siano le possibilità di vedere arrivare la fumata bianca. Un po’ perché l’Arezo ha un budget prestabilito da rispettare e un po’ per le richieste del giocatore che era finito nel mirino di Lugano e a quanto pare anche di altri club di serie C.

Arrivare alla firma comporta uno sforzo economico che potrebbe essere coperto dal reperimento di fondi tramite sponsorizzazioni. Là trattative non è affatto facile. Oltre al fatto che l’Arezzo ha poi bisogno di sfoltire la rosa. Choe, Stefanec, Belvisi e Ceneti. Obiettivo sfoltire e liberare posti anche tra gli over. D’altronde tra i 34 giocatori in rosa la lista over è in sovrannumero.

Dovesse arrivare anche uno svincolato nato prima del gennaio 1996 sarà necessario fare posto. Ecco perché Burzigotti potrebbe restare fuori fino a gennaio in attesa di ristabilirsi. Ecco perché Cenetti, in partenza, se non verrà ceduto resterà fuori dall’elenco dei 14 over.

La svolta potrebbe arrivare (per i movimenti in uscita) dal mercato delle società che potrebbero essere ripescate. I movimenti potrebbero coinvolgere alcuni elementi attualmente sotto contratto con l’Arezzo e riaprire vari discorsi.

