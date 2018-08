Arezzo-Fiorentina, biglietteria presa d’assalto. Così gli orari e i prezzi

Lunghe file dalle parti dello stadio Comunale. La sala stampa, adibita a biglietteria per la prevendita di Arezzo-Fiorentina, è stata presa d’assalto dai tifosi. O almeno da coloro che anziché acquistare online il tagliando hanno scelto di recarsi in viale Gramsci.

La fila arrivava fin nel piazzale principale. Segno dell’interesse e del fatto che gli aretini tornati dalle ferie si stanno mobilitando. Un po’ perché c’è curiosità nel vedere l’Arezzo contro una big. Un po’ anche e soprattutto perché la Fiorentina disputa la prima amichevole in Toscana ad Arezzo. Senza contare che i viola devono ancora debuttare in campionato dopo il rinvio della sfida con la Samp per la tragedia di Genova.

Di certo per l’Arezzo l’incasso sarà di quelli decisamente importanti.

Info su prezzi e orari

La prevendita sarà attiva, oltre che sul circuito Listicket, anche all’interno della sala stampa dello stadio “Città di Arezzo” lunedì e martedì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19:30; mercoledì dalle ore 10 alle 13 sempre in sala stampa e dalle 15:30 in poi al botteghino sito all’inizio di Viale Gramsci. Gli under 10 potranno accedere allo Stadio “Città di Arezzo” gratuitamente e senza biglietto, ma contestualmente non avranno diritto a nessun posto numerato. Per gli under 10 sarà possibile avere un posto numerato solo recandosi al botteghino munendosi di biglietto cartaceo, con il costo che rimarrà gratuito. Per avere il biglietto cartaceo per gli under 10 e per gli invalidi (insieme al ridotto accompagnatori) sarà necessario recarsi esclusivamente presso la biglietteria gestita dalla Società Sportiva Arezzo allo stadio.



Twitter @MatteoMarzotti