Arezzo, è fatta per il portiere Pelagotti. Nel mirino il difensore Pelagatti

E’ fatta per Alberto Pelagotti, l’Arezzo ha un nuovo portiere. Classe 1989, è nato ad Empoli e con la maglia azzurra si è formato ed è cresciuto. Nella stagione 2008/2009 ha giocato da titolare tra i professionisti della C2 a Manfredonia mettendo insieme 38 presenze. Poi il ritorno alla base: cinque anni ad Empoli con esperienza anche in B da titolare. Poi il passaggio al Pisa e un nuovo ritorno ad Empoli, infine lo scorso anno il trasferimento a titolo definitivo al Brescia in B, come riserva.

E adesso l’Arezzo si concentra sul ritorno di Carlo Pelagatti, difensore prodotto del vivaio amaranto che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Cittadella in Serie B mettendo insieme 54 presenze.