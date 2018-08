Arezzo battuto in amichevole a Pesaro. Un rigore di Diop stende gli amaranto

Vince la Vis Pesaro contro l’Arezzo in amichevole, decisivo un calcio di rigore trasformato da Diop a tre minuti dalla fine. Per gli amaranto un ko che arriva quattro giorni dopo la bella prestazione con la Fiorentina, anche se stasera la formazione era radicalmente trasformata.

Senza Dal Canto in panchina a causa del malore accusato ieri sera (auguri al mister che comunque sta meglio) e con il vice Lamma a guidare la squadra, l’Arezzo si è schierato con il 4-3-3. Debutto positivo per Pelagatti in difesa e per Basit in mediana.

La partita, condizionata dalla pioggia e dal campo allentato, ha offerto pochissime emozioni. A metà ripresa Lamma ha cambiato sette giocatori contemporaneamente. E a tre dalla fine, quando lo 0-0 sembrava scritto, è arrivato il rigore di Diop, concesso per un fallo di Pinto.

In tribuna, insieme a Giorgio La Cava, al direttore generale Ermanno Pieroni e al direttore sportivo Emiliano Testini, anche l’ex presidente amaranto Piero Mancini.

VIS PESARO (4-3-3): 1 Tomei; 30 Hadziosmanovic (37′ st 16 Romei), 17 Briganti (39′ st 15 Pastor), 21 Gennari (1′ st 5 Gianola), 29 Rizzato (28′ st 13 Boccioletti); 28 Tessiore (28′ st 26 Sabattini), 6 Paoli (1′ st 14 Botta), 20 Buonocunto; 10 Lazzari (1′ st 11 Kirilov, 43′ st 19 Di Nardo), 7 Petrucci (21′ st 24 Balde), 25 Olcese (1′ st 9 Diop).

A disposizione: 12 Stefanelli, 2 Rossoni.

Allenatore: Leonardo Colucci.

AREZZO (4-3-3): 1 Melgrati; 2 Zappella (25′ st 16 Luciani), 36 Pelagatti (25′ st 13 Borghini), 14 Danese (25′ st 26 Pinto), 3 Varutti (25′ st 32 Sala); 8 Foglia (1′ st 11 Serrotti), 4 Buglio, 30 Basit (25′ st 29 Tassi); 27 Bruschi (25′ st 9 Brunori), 19 Persano, 35 Belloni (25′ st 28 Keqi).

A disposizione: 12 Ubirti, 22 Pelagotti, 6 Fracassini, 10 Cutolo.

Allenatore: Giuliano Lamma.

ARBITRO: Marco Rossetti di Ancona (Enrico Montanari di Ancona – Federico Pragliola di Ancona).

NOTE: serata piovosa, campo allentato, spettatori presenti circa 300. Angoli: 4-4. Recupero tempi: 0′ e 4′

RETI: st 42′ rig. Diop