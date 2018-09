Arezzo-Arzachena, le probabili formazioni. Dal Canto conferma uomini e modulo visti a Pisa

Dopo le prime due uscite sui campi di Lucchese e Pisa, finalmente l’Arezzo può mostrarsi al Comunale davanti al proprio pubblico. La squadra di Dal Canto ha convinto tutti nelle prime due gare – sia a livello di gioco, sia per quanto riguarda i risultati – avendo strappato, oltre agli applausi, rispettivamente una vittoria e un pareggio.

Ed ecco l’Arzachena per la prima stagionale in casa. Un anno fa, era la prima di campionato, al Comunale finì 3-2 per i sardi. Adesso l’Arezzo vorrà certamente invertire la tendenza, visto che contro i biancoverdi – al secondo anno in Serie C – non hanno mai vinto (anche al ritorno, con Pavanel in panchina, l’Arezzo uscì sconfitto 2-1).

Mister Dal Canto non cambia l’undici titolare sceso in campo a Pisa. Difesa schierata a quattro: in mezzo la coppia Pelagatti – Pinto, con Luciani e Sala sugli esterni. Il rombo a centrocampo sarà composto da Foglia, Buglio, Basit e Serrotti, con quest’ultimo vertice alto. Là davanti rivedremo la coppia Cutolo – Brunori. Restano indisponibili Burzigotti, Benucci, Mosti, Zini, Salifu e Nije, mentre Belloni dovrà ancora scontare un turno per squalifica.

L’Arzachena torna dunque in campo dopo due turni di stop legati al caos calendari. L’ultima partita giocata dai biancoverdi in campionato è stata con la Carrarese, che alla prima giornata s’impose al “Biagio Pirina” per 5-1. Mister Giorico dovrà fare i conti con diversi titolari infortunati, e quindi non convocati per la partita. Restano ai box Benedini, Loi, Sanna, Ruzittu e Nuvoli. Si andrà verso un 3-5-2, stesso modulo utilizzato contro la Carrarese. Con ogni probabilità Bruni prenderà il posto di Sanna in avanti. Mentre resta da capire chi giocherà al posto di Loi: in ballottaggio ci sono Taufer e Trillò.

Calcio d’inizio alle 14,30. Arbitra l’incontro il signor Alessandro Di Graci della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Nicola Tinello di Rovigo e Emanuele De Angelis di Roma.

Verrà inoltre osservato un minuto di raccoglimento per la tragica vicenda dei due dipendenti dell’Archivio di Stato di Arezzo.

AREZZO (4-3-1-2): 22 Pelagotti; 16 Luciani, 6 Pelagatti, 26 Pinto, 32 Sala; 8 Foglia, 30 Basit, 4 Buglio; 11 Serrotti; 10 Cutolo, 9 Brunori.

A disposizione: 1 Melgrati, 2 Zappella, 3 Varutti, 14 Danese, 19 Persano, 25 Choe, 27 Bruschi, 28 Keqi, 29 Tassi, 33 Borghini, 34 Sbarzella.

Indisponibili: 5 Mosti, 7 Zini, 17 Salifu, 21 Benucci, 23 Stefanec, Nije, Belvisi, Cenetti. Squalificati: 39 Belloni (1).

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

ARZACHENA (3-5-2): 22 Pini; 28 Busatto, 5 Moi, 3 La Rosa; 23 Pandolfi, 4 Bonacquisti, 19 Porcheddu, 14 Casini, 25 Trillò; 10 Gatto, 9 Bruni.

A disposizione: 12 Carta, 17 Onofri, 26 Lombardo, 24 Belardelli, 6 Corinti, 27 Manca, 21 Taufer, 15 Casula.

Indisponibili: 1 Ruzittu, 7 Loi, 8 Nuvoli, 11 Sanna, 13 Benedini.

Allenatore: Mauro Giorico.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como (Nicola Tinello di Rovigo – Emanuele De Angelis di Roma)

RETI: –

Note: – Spettatori: – Recupero: – Angoli: – Ammoniti: –