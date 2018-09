Arezzo-Arzachena, le pagelle. Spicca Buglio a centrocampo. Brunori ci crede fino alla fine

Vittoria all’ultimo istante per l’Arezzo, nella prima uscita della stagione al Comunale. L’Arzachena viene rimontata da i gol di Buglio, senza dubbio tra i migliori in campo oggi, e Persano che ha segnato il gol vittoria. Bene la difesa, con i centrali Pelagatti e Pinto che hanno sbagliato poco. Basit paga l’errore che è costato il vantaggio sardo. A centrocampo meglio Foglia di Serrotti. In avanti Cutolo perde l’attimo in più di un’occasione, mentre Brunori lotta fino alla fine.

Pelagotti 6 – Incolpevole sul gol subito. Nelle due o tre occasioni in cui l’Arzachena si è presentata dalle sue parti si è fatto trovare pronto.

Luciani 6 – Buona la sua spinta sulla destra, soprattutto nel primo tempo. Arrivano anche dei cross interessanti dai suoi piedi, ma al centro non trova quasi mai nessuno pronto ad intercettare. (Dal 33′ st Zappella 6,5 – Entra in campo con il piglio giusto, saltando un paio di volte l’uomo e proponendosi in avanti senza paura)

Pelagatti 6,5 – Leader della difesa. Le azioni partono sempre dai suoi piedi. Il migliore del reparto difensivo, che nel complesso qualche colpa ce l’ha sul gol subìto.

Pinto 6 – Gli attaccanti dell’Arzachena non gli creano particolari grattacapi. Lui è ordinato e sbaglia poco.

Sala 6 – Anche lui, come Luciani, non ha paura a farsi vedere in avanti e a servire qualche palla interessante in mezzo. (Dal 24′ st Varutti 6 – Meno dinamico di Sala, ma ugualmente efficace)

Foglia 6,5 – Non è il lo stesso di Pisa. Forse paga un po’ di stanchezza, ma è suo il tiro-cross da cui è scaturito il gol del momentaneo pareggio. Nel primo tempo spreca un’occasione da buona distanza.

Basit 5,5 – Se non il migliore a centrocampo, quasi. Fino all’errore che ha consentito all’Arzachena di partire in contropiede e segnare il gol del vantaggio. Accusa un po’ il colpo, ma ha la qualità per continuare a giocare senza abbattersi troppo.

Buglio 7 – Nella posizione di mezz’ala ci sta alla grande. Ottimo livello tecnico e fiuto nell’inserimento. E poi segna il gol del momentaneo pareggio. Già due centri in tre partite. Davvero niente male.

Serrotti 5,5 – Più fumoso del solito e poco preciso. Non manca la buona volontà, ma oggi non era in giornata. (Dal 33′ st Bruschi 6 – Crea qualche piccolo problema ad una difesa sarda già affaticata)

Cutolo 5,5 – Perde l’attimo in diverse occasioni e aspetta sempre un secondo di troppo prima di calciare in porta. Non una delle sue migliori partite con la maglia amaranto. (Dal 24′ st Persano 7 – Per venti minuti si vede davvero poco, ma all’ultimo istante si fa trovare pronto e regala, con un gol di buona fattura, tre punti pesantissimi al Cavallino)

Brunori 6,5 – Tantissimo impegno e altrettanta corsa. Sicuramente una partita sufficiente, ma si guadagna mezzo punto in più per aver creduto fino all’ultimo su quella palla che poi è finita tra i piedi di Persano per il 2-1 finale.

