Angelini e Valois trionfano nel Master del Circuito delle Vallate Aretine

Il Valtiberina Tennis&Sports centra un doppio successo nelle finali giovanili del Circuito delle Vallate Aretine. Questa manifestazione si è sviluppata per tutto l’anno attraverso un intenso calendario di tornei ospitati dai circoli della provincia di Arezzo e delle provincie limitrofe, arrivando a stilare una classifica che ha incluso centinaia di giovani tennisti dall’Under10 all’Under16: i primi otto di ogni categoria si sono sfidati nel Master conclusivo che, sui campi del Tc Castiglionese, ha incoronato i migliori della stagione. Il circolo di Sansepolcro è riuscito per la prima volta nella sua storia a lasciare il segno in ben due competizioni, trionfando nell’Under12 maschile con Flavio Valois e nell’Under16 femminile con Viola Angelini.

Nato nel 2007, il primo è una delle maggiori promesse del Valtiberina Tennis&Sports e del tennis tiberino. Negli ultimi mesi, Valois si è imposto in ben tre tornei del Circuito delle Vallate Aretine ospitati da Junior Arezzo, Centro Tennis Perugia e Ct Piancastagnaio, meritando così l’accesso al Master finale. Nella fase conclusiva, l’atleta è stato autore di una prova impeccabile in cui non ha perso nemmeno un set: prima ha superato Luigi Volpi dell’At Bibbiena per 6-4 e 6-3, poi Gabriele Loffredo del Ct Giotto per 6-0 e 6-3, e nella finalissima Giovanni Giordini del Ct Arezzo per 6-4 e 6-0. Nel corso dell’anno, il valore di Valois è stato confermato anche dalla partecipazione alla tappa di Arezzo del circuito Junior Next Gen dove ha sfidato i più promettenti atleti del centro Italia ed è approdato fino ai quarti di finale.

Il secondo successo porta la firma di Angelini del 2002 che ha trionfato nel Master in virtù dell’affermazione per 6-0 e 6-2 su Jenny Ricci dello Sporting Club Valdelsa. Nelle precedenti tappe del Circuito delle Vallate Aretine, la tennista biturgense aveva conquistato la vittoria nel torneo Under16 del Ct Sansepolcro e nei tornei di Terza Categoria di Tc Montevarchi e Ct Città di Castello. Fuori dai confini regionali, inoltre, Angelini ha trionfato anche nel Master Umbria Tennis di Terza Categoria dove, a Marsciano, si è imposta in finale per 6-4 e 6-1 su Sara Montorselli dello Junior Tennis Perugia.

«Le due vittorie nei Master giovanili – commenta Carmelo Gambacorta, presidente del Valtiberina Tennis&Sports, – rappresentano motivi di grande orgoglio per il nostro circolo che, per la prima volta, è riuscito ad imporsi nel Master del Circuito delle Vallate Aretine. Le maggiori soddisfazioni, comunque, sono regalate dallo sviluppo di un settore giovanile che, sui campi del PalaPiccini, sta riunendo sempre più tennisti e che sta diventando sempre più competitivo, con una valida Scuola Addestramento Tennis che da anni riesce a far crescere tanti atleti di buon livello».