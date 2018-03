Amen e Trofeo Guidelli un binomio vincente. Rinnovato l’accordo per l’edizione numero 35

Anche per questa edizione Amen Scuola Basket Arezzo è orgogliosa di comunicare di aver raggiunto anche per il 2018 l’accordo con il Marchio “AMEN” quale Main Sponsor della 35a Edizione del Trofeo Guido Guidelli Torneo di Pallacanestro Giovanile in programma ad Arezzo dal 29 Aprile all’1 Maggio 2018.

AMEN (www.amencollection.com) è frutto di un progetto nato da un’intuizione di Giovanni Licastro, imprenditore, che nel 2012 decide di realizzare una gioielleria fatta di parole. Con il passare del tempo la crescita del marchio è stata esponenziale tanto che molti personaggi famosi indossano oggi il bracciale AMEN.

I gioielli AMEN sono creativi, curati in tutti dettagli, dalla innovativa chiusura magnetica in acciaio, all’incisione delle parole, alla selezione dei materiali, vera pelle, perline di Murano, ai codici colore. Tutto rigorosamente MADE IN ITALY.

Come già accaduto nello scorso anno AMEN realizzerà una creazione unica ed originale che sarà consegnato a tutti i partecipanti al 35° Troeno “Guido Guidelli.”

Il marchio AMEN sarà presente inoltre su tutto il materiale sportivo che verrà offerto agli atleti partecipanti al Torneo, figurerà in posizione di alta visibilità nel sito internet ufficiale del Trofeo Guidelli http://www.trofeoguidelli.sba-arezzo.it; inoltre durante lo svolgimento del Guidelli sarà presente un corner promozionale AMEN presso il Palasport Mario D’Agata.

Per la Scuola Basket Arezzo è motivo di grande soddisfazione che un marchio aretino così prestigioso abbia scelto nuovamente dopo i successi delle scorse due edizioni il Trofeo Guidelli per promuoversi in Italia ed Europa.

Nonostante sia stato ampliato il numero delle formazioni a 40 partecipanti, l’Edizione 2018 della manifestazione è già sold out da fine Gennaio, segnale importante che il Torneo organizzato dalla Scuola Basket Arezzo è diventato un appuntamento irrinunciabile per il movimento di basket giovanile italiano. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi di tutte le squadre partecipanti che rappresentano tante regioni italiane dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia passando per Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna, Lazio e Campania.