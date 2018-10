Amen Scuola Basket Arezzo, ci siamo. Debutto in campionato contro Quarrata

Dopo un lungo precampionato, domenica al Palasport Estra l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata nella prima giornata del campionato di serie C, avversario degli amaranto sarà il Consorzio Leonardo Servizi Quarrata uscito dal mercato estivo notevolmente rinforzato dopo la salvezza raggiunta ai PlayOut nella scorsa stagione. La compagine pistoiese si è infatti assicurata le prestazioni dei lunghi Toppo e Bargiacchi, giocatori provenienti dalla C Gold e che rappresentano una coppia di pivot con pochi eguali in categoria. Inoltre la squadra affidata al nuovo coach Valerio, ha aggiunto anche l’esterno Guerrini e i giovani scuola Pistoia Basket Catalano e Cannone: grazie a questi innesti Quarrata si candida come una delle protagoniste per la lotta alla promozione.

Per questo motivo la gara in programma domenica rappresenta subito un test stimolante per l’Amen SBA che dopo l’impresa in Coppa Toscana dove ha raggiunto la Final Four, unica squadra di serie C Silver a riuscirci, dovrà affrontare un avversario ostico. Arbitri dell’incontro saranno Barbarulo di Vinci (FI) e Montalbetti di Empoli (FI) che alzeranno la prima palla a due del campionato domenica alle 18.15 al Palasport Estra. Considerata l’importanza della gara l’invito per tutti i sostenitori amaranto è di seguire la squadra fin da questo primo appuntamento per lottare per un traguardo che nello scorso campionato è sfumato solamente in semifinale PlayOff.