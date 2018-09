Amen Scuola Basket Arezzo attesa dal derby casalingo con la Synergy

Secondo turno di Coppa per l’Amen Scuola Basket Arezzo che Sabato 15 Settembre alle ore 21 ospiterà al Palasport Estra la Synergy San Giovanni Valdarno. Per gli amaranto un altro test probante contro una formazione di categoria superiore come già era accaduto nella prima gara contro Valdisieve, tra l’altro persa solo dopo un tempo supplementare. Rispetto a sette giorni fa la SBA recupera Dolfi che farà il suo esordio in maglia amaranto mentre l’impiego di Kyrlis sarà deciso dallo staff solamente all’ultimo momento, anche perché il debutto in campionato è ancora distante tre settimane. La Synergy, allenata quest’anno da Andrea Masini, icona della pallacanestro valdarnese, nella prima giornata ha sconfitto a San Giovanni il Colle Val d’Elsa per 69 a 60 ottenendo quei due punti che le consentono di viaggiare in testa al raggruppamento assieme al Valdisieve che domenica sarà di scena a Colle Val d’Elsa.

In casa amaranto c’è voglia di ripartire dalle sensazioni positive dei primi tre quarti contro Valdisieve, provando ad allungare su tutti i 40 minuti l’intensità necessaria per poter insidiare una squadra di categoria superiore. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg.ri Zanzarella di Siena e Burroni di Sovicille (SI).