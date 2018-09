Amen SBA, quarti di finale di Coppa al PalaEstra. Derby di fuoco con Meloria Livorno

Primo weekend molto intenso per le squadre della Scuola Basket Arezzo, a cominciare da sabato 29 alle ore 19 con la presentazione ufficiale delle formazioni amaranto presso il Palasport Estra, con la sfilata di tutti gli atleti dai Pulcini fino alla Serie C.

Domenica poi ci saranno tre amichevoli contro la Laurenziana Firenze per Under 15 Eccellenza, Under 13 ed Esordienti che sfideranno i pari età fiorentini, nel pomeriggio prima gara ufficiale per la Chimet Under 16 Eccellenza che nel proprio esordio in campionato ospiterà alle ore 15.30 al Palasport Estra la Pielle Livorno.

Alle 18.15 ultimo appuntamento con la sfida dei Quarti di Finale di Coppa Toscana di Serie C tra Amen SBA Arezzo e Meloria Livorno, due formazioni di serie C Silver che si sono guadagnate sul campo la qualificazione a questa sfida contro avversarie di categoria superiore. I livornesi hanno chiuso al primo posto il girone A davanti a Don Bosco Livorno, Audace Pescia e Liburnia Livorno, l’Amen invece ha chiuso al secondo posto il girone F ma è risultata la miglior seconda di tutti i 7 gironi della prima fase e grazie al piazzamento dello scorso campionato ha guadagnato il diritto a giocare la partita davanti al pubblico amico del Palasport Estra.

In palio la qualificazione alla Final Four che sarà disputata in sede da definire sabato 5 e domenica 6 gennaio 2018. La partita di domenica sarà arbitrata da Magazzini di Firenze e Panelli di Montecatini Terme (PT) che alzeranno la palla a due alle ore 18.15: sarà un test molto importante per entrambe le squadre che si candidano ad un ruolo di vertice in un campionato che prenderà il via nel prossimo weekend e che già alla seconda giornata rimetterà di fronte Amen e Meloria Livorno.

Rispetto alla scorsa stagione Livorno ha aumentato la propria pericolosità inserendo Tellini e Marini tra gli esterni e soprattutto la fisicità di Colley dentro al pitturato, avendo così con la conferma di Melosi e Niccolai un roster molto competitivo. Appuntamento per tutti gli sportivi amaranto domenica al Palasport Estra per un antipasto di campionato che sarà in grado di dare le prime indicazioni per la nuova stagione.