Toscana Tour, nuovi podi per amazzoni e cavalieri toscani

Nuova settimana di gare all' Arezzo International Horse dove continua il Toscana Tour, l'internazionale che ha visto anche questa volta i cavalieri toscani sul podio. Guido Franchi, il giovane cavaliere senese in forza all'esercito italiano ha vinto il silver tour 130 della domenica. Emilio Bicocchi di Grosseto in gara per l' Aeronautica Militare ha conquistato il secondo posto nel gold tour 145 del venerdì e nel gold tour 140 della domenica. Nico Lupino dell' Arezzo Equestrian Centre primo a pari merito nei 5 anni del martedì, del mercoledì e del giovedì, secondo nel gold tour 140 del venerdì e secondo nel gold tour 145 del sabato , Camilla Franci, centro ippico Del Drago, prima a pari merito nei 5 anni del martedì e del mercoledì, Mattia Brocchi del centro ippico Casa Bassa di Siena primo a pari merito nei 5 anni del martedì e del giovedì, Angelica Canonici centro ippico Equiplanet terza nei 7 anni del martedì, Maddalena Arena centro ippico Casa Bassa prima a pari merito nei 5 anni del mercoledì e del giovedì, Francesco Cicalo' dell' Arezzo Equestrian Centre primo a pari merito nei 5 anni del mercoledì, Carlotta Mattei centro ippico Migliarino prima a pari merito nei 5 anni del mercoledì e prima nel bronze tour 115 del venerdì, Benedetta Ciabattini centro ippico Il Magnifico terza nel bronze tour 110 del venerdì, Morgana Santini di Toscana Equitazione prima nel children tour 120 della domenica, seconda nel children tour 120 del sabato, terza nel children tour 120 del venerdì, Paola Vivarelli di Toscana Equitazione seconda nel junior tour 130 del venerdì, Giulia Torsellini del centro ippico Casa Bassa di Siena prima nel children tour 100 del venerdì, seconda nel children tour 100 del sabato e terza nel children tour 110 della domenica, Charlie Sue Fani del Centro Ippico Toscano seconda nel bronze tour 130 del sabato, Gian Lorenzo Mugnai di Equiplanet secondo nel bronze tour 120 della domenica, Ginevra Tata del centro ippico Casa Bassa di Siena terza nel pony tour 110 della domenica, Stella Perugi di Toscana Equitazione di Firenze terza nel junior tour 120 della domenica, Alessandra Canocchi del centro ippico La Briglia di Arezzo terza nel bronze tour 115 della domenica.

Parole di elogio dal presidente della Fise Toscana Massimo Petaccia: " Il Toscana Tour si conferma manifestazione di altissimo livello, dove i cavalieri toscani si confrontano con ottime performance. E' un'importante vetrina per i nostri cavalieri di punta e per i giovani che si stanno facendo strada, una schiera di atleti emergenti per i quali il Comitato Toscano sta portando avanti attività di sostegno per loro e per i loro istruttori. Complimenti al comitato organizzatore che si e' consolidato su altissimi livelli e un grazie ai tanti partecipanti."