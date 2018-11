Taekwondo: Conti oro, Donati argento, Cattaneo bronzo

Un fine settimana straordinario per la A.S.D. Nrgym Taekwondo Arezzo. La scuola di arti marziali con sede a Castiglion Fiorentino e Pieve al Toppo, impegnata su due fronti diversi ottiene 3 importantissimi risultati.

Domenica 12 novembre a Zagabria, nella prestigiosa competizione internazionale “Croatia Open” giunta alla 24° edizione, Andrea Conti raggiunge il gradino più alto del podio nella categoria Juniores -51 kg. L’atleta aretino, classe 2002, dopo aver battuto 36-7 il croato Marko Simon, 26 -6 il tedesco Melik Cavga , in semifinale 23-3 il britannico Markus Brown, conquista il gradino più alto del podio battendo in finale 15-13 il croato Borna Herceg. Un avvio di stagione eccezionale dell’atleta aretino che impreziosisce con questo successo internazionale il suo già ricco palmares personale. Andrea appena tre settimana fa aveva anche ottenuto l’oro al Tuscany Open, dimostrando un ottimo stato di forma.

Sabato 11 novembre ad Ancona, in occasione dei Campionati Italiani cinture rosse 2018, è stata invece la volta dei cadetti (gli Under 14) del team aretino: Irene Donati, Filippo Cattaneo e Mattia Faustini.

Ottimo risultato per Irene Donati che conquista la medaglia di argento nella categoria +59 kg: l’atleta supera ai quarti Ida Giugno della Accademia Taekwondo Toscana, in semifinale Aurora di Tommaso della Real TKD Milano, arrendendosi in finale a Laura Fuerler.

Medaglia di Bronzo per Filippo Cattaneo nella categoria – 53 kg, l’atleta aretino dopo aver battuto agli ottavi Simone Piovaticci , ai quarti Fabio Ferrario della New Olimpic Scampia, si ferma in semifinale contro Gianalberto Ballerino della Scuola Taekwondo Genova.

Si ferma ad un passo dal podio il cammino di Mattia Faustini nella categoria – 53 kg. Mattia dopo aver battuto Luca Bruzzese del Taekwondo Tricolore, si ferma ai quarti contro Eugenio Monaco del Taekwondo Smile perdendo 15-16 al termine di un incontro molto equilibrato.