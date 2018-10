Oltre un mese di vittorie: Graziani si impone anche nella Corsa Centro Coop.Fi

Ancora una vittoria per Emanuele Graziani della Polisportiva Policiano in occasione della seconda edizione della Corsa Centro Coop.Fi di Arezzo, organizzato dal centro Coop.Fi in collaborazione con Decathlon e la Polisportiva Policiano.

Circa 300 atleti hanno partecipato in una giornata splendida e forse anche troppo calda.

Si parte alle ore 9,35 dal Centro Commerciale il cui via è stato dato dal direttore del centro sig. Cristiano Calcaglini

Il lungo serpentone si allontana dal centro per raggiungere prima il parco Ducci e poi quello più impegnativo e sicuramente più spettacolare , del Pionta dove avviene la selezione dietro la spinta di Emanuele Graziani .

A rimanere sulla scia resistono Annetti,Vergni,Vannuccini,Guidelli e Fatichenti più staccati Marini,Lanzi,Rossi (vincitore della 1^ edizione) Metushi e Mori.



In campo femminile si ripete la lotta tra Cenni e Volpi con l’inserimento di Barneschi (assente nelle ultime gare) e Sanarelli.

In zona Pratacci quando mancano circa 2 km alla conclusione, Emanuele Graziani allunga decisamente guadagnando metri preziosi sugli avversari che riuscirà a mantenere fino al traguardo conclusivo del Centro.

Alle sue spalle Lorenzo Vergni fa di tutto per raggiungere l’aretino, ma arriva al traguardo con quasi 10” di distacco , mentre al 3° posto un grande Alessandro Annetti della U.P.Policiano riesce a rintuzzare l’attacco del compagno di squadra Vannuccini che riesce a mantenere la Leader chip del Grand Prix.

In campo femminile come è già avvenuto in altre occasioni, Genziana Cenni della Polisportiva Policiano mantien la testa fino agli ultimi 400 metri poi si fa superare in volata dalla leader del Grand Prix ,Francesca Volpi dell’Atl. Avis Sansepolcro, mentre al 3° posto , dopo un periodo di assenza Francesca Barneschi (vincitrice della 1^ edizione).

Nei Veterani è tornato a vincere ,dopo l’infortunio, Salvatore Basile del Policiano mentre per il 2° posto volata con Enzo Cassini della Filirun che la spunta su Stefano Sinatti del Policiano .

Nella categoria Argento ancora una vittoria netta di G.Marco Scaglia del Policiano su Luigi Tonelli dell’Atl. Sestini e Egisto Forzini dell’Atl. Ponticino .

Negli oro ancora vittoria di Silvano Sguerri dell’Atl. Sestini sul fiorentino Luigi Lauria e Marcello Caneschi .

Nel settore femminile Master vittoria di Nicoletta Sanarelli della Pod. Il Campino, mentre nelle veterane vittoria di Patrizia Lacrimini del Marathon Club VCitta di Castello.

Nella classifica di società , la U.P.Policiano vince su Podistica il Campino e Subbiano Marathon.

In fase di premiazione il Direttore del Centro ha ringraziato tutti i partecipanti, la Croce Bianca di Rigutino, la Polizia Municipale e tutti i volontari che hanno permesso con la loro presenza un successo della competizione, con l’intento di ripeterla anche il prossimo anno.

Classifiche su www.podismo.tv

Prossimo appuntamento con il Grand Prix, Domenica 4 Ottobre a S.Giustino Umbro per la Maratonina Lamarina.