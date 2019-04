Un aretino nella Champions League di hockey. Marco Peruzzi in Europa con Milano Quanta

Un aretino nella champions league di hockey. Marco Peruzzi, 36 anni e una vita sui pattini è pronto per questa nuova sfida. Dall'11 al 14 aprile sarà a Roana, in provincia di Vicenza, dove si terrà la tre giorni alla quale partecipano le 12 squadre più forti d'Europa, vincitrici di scudetto o campionato. Marco, sempre nel ruolo di portere, quest'anno indossa la divisa di Milano che è una sorta di Juventus dell'hockey.

Un formazione che ha vinto gli ultimi 7 scudetti e lo scorso hanno è arrivata in finale di champions league. Quest’anno Marco con loro ha già conquistato grandi traguardi e ottenuto belle soddisfazioni: campione d’italia con la selezione toscana, vittoria della Supercoppa italiana, della Coppa di Lega, conquista della finale in Coppa Italia e al momento si gode anche il primato in campionato quando manca una sola giornata alla fine della regular season, con la prima posizione già matematicamente conquistata in vista dei play off che inizieranno a metà aprile.

Il girone

Hc Laupersdorf (Svizzera)

Hornest Bisley (Gran Bretagna)

Charleroi Wolfs (Belgio)

Milano Quanta (Italia)

Il palmares di Marco Peruzzi

4 volte miglior portiere serie A1, 1 scudetto, 3 coppe italia Serie A1, 1 coppa Fisr (coppa di Lega),1 campionato svedese, 1 trofeo delle regioni senior, 1 campionato serie A2, 2 coppe italia serie A2, 2 volte miglior portiere serie A2.

Squadre in cui ha militato: Lions Arezzo, Edera Trieste, Roma Mammuth, Ik Joker Goteborg (Svezia), Duffy Goteborg (Svezia) War Pigs Forli, Lepis Piacenza, WolFs Berlin (Germania), Sportleale Monleale, Cus Verona e Milano Quanta. Ha partecipato con la nazionale italiana ai World Games in Polonia nel 2017

