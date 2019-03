Straordinaria Lara Mori: è seconda nella tappa della Coppa del Mondo di Baku

Una straordinaria Lara Mori conquista la medaglia d'argento nella prova odierna della Coppa del Mondo, svoltasi a Baku in Azerbaijan. La ventenne valdarnese ha ottenuto il secondo posto al corpo libero, totalizzando 13.866. Oro per Jade Carey (14.600). Terzo posto per la leggenda azzurra Vanessa Ferrari. L'aretina continua così a oltivare il sogno delle Olimpiadi di Tokyo 2020.