Karate, l'aretino Bertocci presidente della commissione nazionale esami di graduazione

Il presidente del comitato regionale toscano “Settore Karate”, M° Enzo Bertocci, è stato nominato presidente della Commissione Nazionale per i 33° Esami di Graduazione. Già presidente della commissione nazionale Insegnanti Tecnici per il quadriennio Olimpico 2017/2020, dopo questa importante nomina il M° Bertocci ha pubblicamente ringraziato la Federazione nella figura del presidente Domenico Falcone e del vicepresidente Sergio Donati per aver riposto in lui la fiducia. Ringraziamenti anche per i componenti del consiglio nazionale Fijlkam e della commissione nazionale Insegnanti Tecnici, "perché senza di loro e il lavoro di squadra non si raggiungono gli obiettivi e noi siamo una squadra fortissima!".

Ad agosto il M° Bertocci aveva già presieduto presso il centro federale F.i.j.l.k.a.m./CONI di Ostia gli esami del 4° corso nazionale Insegnanti Tecnici a verifica Karate, affiancato da una straordinaria selezione di tecnici competenti e preparati. Nell’occasione aveva qualificato oltre 40 tecnici nella F.i.j.l.k.a.m./CONI, la sola federazione riconosciuta ed autorizzata dal Coni a disciplinare e gestire in Italia l’attività sportiva e promozionale del Judo, della Lotta, del Karate Olimpici e delle Arti Marziali.

"Ringrazio anche la mia consulta di settore Toscana Karate" prosegue il M° Bertocci "costituita da persone semplici, umili ma competenti che sono sempre state e sempre saranno al mio fianco nel mio percorso sportivo; ed è per questo che abbiamo scelto il nostro C.T. M° Massimo Costanzo come componente della Commissione Nazionale."