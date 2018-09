Fiordigiglio torna sul ring. Questa sera l’incontro a Castiglion Fiorentino

Orlando Fiordigiglio torna sul ring questa sera a cinque mesi di distanza dall’ultimo incontro. Avversario sarà Francesco Lezzi. Non sarà un incontro come tutti gli altri quello in programma al Palasport Meoni di Castiglion Fiorentino.

Qui Fiordigiglio ha mosso i primi passi come pugile professionista, qui ha vinto il titolo italiano. Tra l’altro l’incontro cela diverse insidie. Fiordigiglio, tra i primi nella classifiche di categoria, ha tutto da perdere anche in ottica futura.

Il boxeur aretino infatti è tra gli sfidanti al titolo dell’Unione Europea e non solo. L’esito dell’incontro di questa sera potrebbe influenzare i prossimi programmi. Biglietti in vendita a 1o euro. Il primo degli otto incontri in programma è fissato per le 20:30. A seguire Fiordigiglio-Lezzi.

Twitter @MatteoMarzotti