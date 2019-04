Eleonora Camisa a Malta con la rappresentativa toscana di nuoto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ArezzoNotizie

La rappresentativa toscana di nuoto convoca Eleonora Camisa per il ventiseiesimo International Age Group Swimming Meeting in programma dal 25 al 27 aprile a Malta. L’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2002, è stata riconosciuta tra i maggiori talenti della regione ed ha meritato la possibilità di poter gareggiare in una manifestazione di livello internazionale che le permetterà di mettersi alla prova contro alcuni dei più forti coetanei di tutto il mondo. La convocazione è frutto di un bell’avvio di stagione in cui Camisa ha ottenuto tre podi tricolori tra Criteria Nazionali Giovanili (dove è arrivata terza nei 100 farfalla con il suo record personale di 60.17 secondi) e Campionati Italiani Assoluti (dove, nella finale “Giovani”, si è piazzata seconda nei 50 farfalla e terza nei 100 farfalla). In precedenza, invece, l’atleta si era messa al collo due ori e due bronzi ai Campionati Regionali Giovanili dove è addirittura riuscita a siglare il record toscano assoluto nei 50 delfino, meritando così la chiamata nella squadra della rappresentativa che, nella categoria Cadetti, è poi completata da Martina Santi dell’Esseci Nuoto di Calenzano e da Jasmin Pistelli del Nuoto Livorno. Per l’aretina, premiata a dicembre come “Atleta dell’anno 2018” dal Coni provinciale, si tratta di un ulteriore arricchimento di una fase di forte crescita e di grandi soddisfazioni che ha trovato il proprio apice nella conquista di ben sei medaglie tricolori nell’ultimo triennio. L’obiettivo dei prossimi mesi sarà di vivere un ulteriore miglioramento cronometrico per riuscire ad ottenere il tempo limite per partecipare ai Campionati Europei Juniores. «La rappresentativa Toscana - commenta Marco Magara, da anni allenatore di Camisa insieme a Marco Licastro, - affronterà l’importante gara di Malta con le sue tre migliori atlete della categoria Cadetti e, tra queste, è rientrata anche una ragazza della Chimera Nuoto. Siamo entusiasti di questa convocazione che permetterà ad Eleonora di vivere un’esperienza internazionale di altissimo livello».