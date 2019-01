Bocce, l’intenso weekend di Raffa in Toscana: Franci vince a Pieve a Nievole

Weekend intenso per le bocce in Toscana, per la specialità Raffa. Oltre alle due gare del campionato nazionale di Serie A2 che hanno visto la Follonichese sconfitta in casa dalla capolista Edera Marsala, e Montecatini AVIS battere la Scandiccese nel derby toscano, si sono giocate molte gare dei campionati regionali di società.

In Prima Categoria Orbetello batte in casa con Cortona dopo il pari esterno nella gara di andata e si qualifica prima nel Girone 1. In Seconda Categoria nel Girone 1 Bocce Arezzo batte Cortona e l’agguanta in classifica, mentre nel Girone 3 San Vincenzo non va oltre il pari interno con la Follonichese, con il Grossetano ora favorito per il successo finale.

Si sono chiusi invece con la sesta giornata i gironi di Terza Categoria. Nel Girone 1 era già tutto fatto con Cecina prima e la Croce Bianca seconda, nel 2 il Grossetano batte La California e si classifica seconda per miglior differenza punti rispetto alla Follonichese; La California era già prima per avere, a pari punti, utilizzato più Under 21. Nel Girone 3 Bocce Arezzo travolge Cortona e balza al primo posto all’ultimo tuffo.



Nel campionato femminile le ragazze di Cortona Bocce incappano nella prima sconfitta stagionale contro le forti perugine del S.Erminio.

Inoltre la Bocciofila Pieve a Nievole ha organizzato il 4° Trofeo Comune di Pieve a Nievole, gara regionale individuale che ha visto al via 145 atleti, molti anche da fuori regione, 46 di cat. A, 59 di cat. B, 40 di cat. C-D. Le eliminatorie si sono svolte la mattina sui campi delle province di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze, la finale il pomeriggio alla Bocciofila di Pieve a Nievole.

Dopo le eliminatorie di girone che hanno visto cadere molti giocatori di livello nazionale, Franci si è aggiudicato il torneo prevalendo ai quarti nel derby col compagno di squadra Fabio Matalucci, in semifinale in una tiratissima gara contro Ivano Ricci della Scandiccese e in finale contro Maurizio Paolicchidell'Oltreserchio, che nel turno precedente aveva eliminato il giovane Matteo Tomei della Monsummanese. Matteo Franci è stato premiato dal Presidente della Bocciofila Pieve a Nievole Libertario Ciampi.