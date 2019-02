­Medaglia d'argento per Andrea Conti della Asd Nrgym Taekwondo Arezzo allo Slovenia Open

Ancora un'importantissima medaglia per Andrea Conti della Asd Nrgym Taekwondo Arezzo, questa volta ottenuta in un prestigioso palcoscenico internazionale: lo Slovenia Open, giunto quest'anno alla sua 11 edizione. Sabato 23 e domenica 24 febbraio circa 1200 atleti provenienti da numerose nazioni europee, tra cui Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia, Serbia, Croazia, Austria, Belgio, Danimarca, Slovenia e Italia, hanno calpestato gli otto campi di gara dandosi battaglia per conquistare il gradino più alto del podio e conquistare così punti validi per il ranking olimpico.

Un'ottima prestazione per Andrea Conti che nella categoria Juniores -51kg conquista la medaglia d’argento superando agli ottavi il francese Gabriel Arnoux 21-11, ai quarti il serbo Mihailo Vulic 29-11 e in semifinale il Lussemburghese Alan Je Hubkratok 32-4. Viene sconfitto solo in finale dal serbo Novak Stanic 23-24 al termine di un incontro che fino alla fine è stato molto equilibrato.

Questa medaglia va ad aggiungersi al ricco medagliere della Asd Nrgym Taekwondo Arezzo, appena una settimana fa all'interregionale Marche la squadra aretina aveva ottenuto tre splendide medaglie d'Oro con Cristian Sorrentino, nella categoria nere Juniores +73 kg, con Irene Donati, nella categoria nere Cadetti +59 kg, e con Matteo Brilli nella categoria verde blu Cadetti B -49 kg.

"Questi risultati sono il frutto del grandissimo impegno profuso dai nostri giovani atleti", afferma Irene Cappanni presidente della Asd Nrgym Taekwondo Arezzo, "i nostri atleti si stanno preparando al meglio per i prossimi campionati italiani Cadetti e Juniores che si terranno dal 29 al 31 marzo a Riccione, seguendo un programma di allenamento personalizzato nelle nostre sedi di Castiglion Fiorentino e Pieve al Toppo."