Quattro aretini convocati al seminario nazionale giovanile di karate a Riccione

Sabato 27 e domenica 28 aprile, la Federazione Sportiva Italiana Olimpica F.i.j.l.k.a.m. organizza un seminario Nazionale Giovanile di karate presso il pattinodromo di Riccione valevole per le prime selezioni degli atleti maschili e femminili che potranno far parte della Nazionale Italiana Giovanile nei prossimi Campionati del Mondo Cadetti, Junior e Under 21 che si svolgeranno a Santiago del Chile a Ottobre.

La giovane Accademia Karate Arezzo costituita solo nel 2013 ha ben 4 atleti convocati al seminario e nello specifico:

Leonardo Bombardi per la specialità Kata (forma) nella categoria Esordienti già in osservazione come astro nascente in quella specifica categoria;

Francesco D’Agostino nella categoria Junior -55 Kg. Kumite (combattimento);

Gianluca Bianconi nella categoria Junior -50 Kg. Kumite (combattimento);

Alessia Cappietti nella categoria Junior -53 Kg. Kumite (combattimento).

Sono tutti atleti già di spicco nelle rispettive categorie già nei Centri Tecnici Regione Toscana e che gareggiano continuamente in tutte le gare Nazionali o Open nel territorio Italiano e all’estero.

La Presidente A.K.A. Morena Berneschi coadiuvata dal Responsabile Tecnico M° Enzo Bertocci e dei collaboratori tecnici A.K.A. M° Loriano Martini, M° Roberto Petrini e l’istruttore Roberto Grotti sosterranno gli atleti in questa importante trasferta.