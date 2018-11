Corripuglia: tutto pronto per la settima edizione

Si correrà domani, domenica 4 novembre a Puglia la 7^ edizione della “Corripuglia” gara podistica di 12,500 chilometri valida come penultima prova del Grand Prix.

Al via circa 200 atleti tra cui si schiereranno i migliori della provincia di Arezzo, e non solo, che si contenderanno la gara.

Da tenere d’occhio la lotta ancora incerta per la leadership del Grand Prix maschile che vede Alessandro Annetti al comando con soli 11 punti di vantaggio su Francesco Vannuccini considerando che la prova di domani varrà punteggio doppio. Molto più tranquilla sembra invece la lotta nel settore femminile con Nicoletta Sanarelli essere in testa con un vantaggio di circa 300 punti su Francesca Volpi.

La “Corripuglia” si sviluppa su 1 giro iniziale piccolo all’interno del paese e 2 giri più lunghi ed è organizzata dalla Polisportiva Puglia in collaborazione con la U.P.Policiano ed il CSI di Arezzo.

PROGRAMMA:

Ritrovo ore 8,30 presso la chiesa di Puglia

Ore 9,30 Partenza della Gara

Ore 10,45 Partenza del settore Giovanile

Ore 11,30 Premiazioni