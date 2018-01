Al via la prima edizione del Gran Prix Toscana 2018

Manca poco meno di una settimana alla prima edizione del Gran Prix di Toscana, gara interregionale di alto livello agonistico che riunisce ben 550 atleti dalla Toscana e da molte Regioni Italiane. Un numero considerevole di atleti che già prima della chiusura delle iscrizioni era stato raggiunto. Un evento di karate nella città di Arezzo, che torna protagonista di questa disciplina giapponese dopo il Campionato Italiano di Karate F.i.j.l.k.a.m. del 2005. Questa volta anche con uno scopo specifico, infatti il Gran Prix sarà dedicato ad Alessio Fiorentini, una giovane promessa di 13 anni, atleta dell’Accademia Karate Casentino, che se ne è andato per un tumore un anno e mezzo fa.

L’organizzazione della tappa toscana del Gran Prix è stata affidata al Comitato Regionale Toscano Settore Karate che si avvarrà della preziosa collaborazione delle società sportive aretine Accademia Karate Casentino e Accademia Karate Arezzo, che metteranno in campo uno staff di una trentina di persone tra ragazzi e genitori delle associazioni. Il M° Enzo Bertocci, Presidente del Karate Toscana e Presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici F.i.j.l.k.a.m., ha dichiarato in questi giorni la sua più grande soddisfazione nel vedere come ASD e Comitato Regionale lavorino proficuamente con l’obiettivo comune di organizzare una gara del genere. Non solo un momento di agonismo ma anche di solidarietà. Infatti, l’associazione “Ale per sempre Onlus”, nata dalle volontà dei genitori Fabrizio e Roberta, ha lo scopo di raccogliere fondi che fino ad ora sono stati devoluti sia alla ricerca contro i tumori che per la costruzione di un’ aula scientifica nella scuola dove andava il giovane Alessio.

Il Gran Prix di Toscana “1° Trofeo Alessio Fiorentini” vede come main sponsor “Piccini Wines”, azienda vitivinicola del senese che da metà del 2017 crede nell’attività sportiva del Comitato Regionale Toscana Settore Karate, L’evento sarà inoltre patrocinato dal Comune di Arezzo per il quale sarà presente l’Assessore allo Sport Tiziana Nisini e sarà supportato da Ubi Banca sede di Arezzo.

L’appuntamento per il Gran Prix di Toscana “1° Trofeo Alessio Fiorentini” è per domenica 14 gennaio presso il Palasport Estra “Mario d’Agata”, via Golgi 36/C ad Arezzo. A segnalare lo spirito innovativo che da sempre contraddistingue il Comitato Regionale Toscana Settore Karate, le categorie Seniores gareggeranno sperimentalmente con la suddivisione dei pesi in previsione delle Olimpiadi di Tokyo 2020: nel maschile sono presenti i pesi 67 kg, 75 kg e +75kg; nel femminile sono presenti i pesi 55 kg, 61 kg e +61 kg.