Al via la prima edizione del Gran Prix Toscana 2018, dedicato ad Alessio Fiorentini

Si svolgerà domenica 14 gennaio il Gran Prix di Toscana “1° Trofeo Alessio Fiorentini” presso il Palasport Estra “Mario d’Agata” ad Arezzo. Si tratta una gara interregionale di alto livello agonistico che riunisce ben 550 atleti dalla Toscana e da molte Regioni Italiane. Un evento di karate nella città di Arezzo, che torna protagonista di questa disciplina giapponese dopo il Campionato Italiano di Karate Fijlkam del 2005. Questa volta anche con uno scopo specifico, infatti il Gran Prix sarà dedicato ad Alessio Fiorentini, una giovane promessa di 13 anni, atleta dell’Accademia Karate Casentino, che se ne è andato per un tumore un anno e mezzo fa.

Non solo agonismo quindi, ma anche solidarietà. Infatti, saranno raccolti fondi per l’associazione “Ale per sempre Onlus”, nata dalle volontà dei genitori Fabrizio e Roberta di far sentire che l’ energia del figlio non conosce confini, energia che anche oggi è in grado di costruire grandi cose. Alessio, che amava il Karate, domenica farà sentire la sua presenza, attraverso i progetti dell’associazione che i suoi genitori portano avanti con il suo stesso spirito combattivo.Lo dimostrano l’aula scientifico-tecnologica già inaugurata alla scuola media frequentata da Alessio, l’aspiratore per l’ambulanza donato alla Misericordia di Subbiano, il progetto “Uno pe tutti…tutti per uno” finanziato dalla Regione Toscana che permette la realizzazione di laboratori di introduzione al coding anche con l’utilizzo di robot educativi.

Ad organizzare la tappa toscana del Gran Prix è il Comitato Regionale Toscano Settore Karate che si avvarrà della preziosa collaborazione delle società sportive aretine Accademia Karate Casentino e Accademia Karate Arezzo con uno staff di circa trenta persone tra ragazzi e genitori delle associazioni. Il M° Enzo Bertocci, Presidente del Karate Toscana e Presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici Fijlkam, è soddisfatto nel vedere come ASD e Comitato Regionale lavorino proficuamente con l’obiettivo comune di organizzare una gara del genere.