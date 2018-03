Al Palasport Estra aria di PlayOff per l’Amen SBA contro San Vincenzo

Domenica pomeriggio alle ore 18.30 l’Amen Scuola Basket Arezzo ospiterà al Palasport il Basket San Vincenzo nell’incontro clou della undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie C, arbitri i Sigg.ri Mazzoni di Empoli e Barbarulo di Vinci. Amen e San Vincenzo occupano infatti i primi due posti della classifica, con i tirrenici ad inseguire di due lunghezze il quintetto amaranto, per questo motivo questa partita rappresenta un vero e proprio antipasto di PlayOff, entrambe le formazioni hanno già acquisito la possibilità di lottare per la promozione nella post season ed in queste ultime tre giornate di stagione regolare hanno il chiaro obiettivo di cercare di ottenere il miglio piazzamento possibile in classifica.

In casa amaranto c’è anche tanta voglia di cancellare la severa lezione che San Vincenzo impartì all’andata agli aretini, i tirrenici infatti si imposero per 64-37 dimostrando una netta superiorità nell’arco di tutti i 40 minuti. Dopo un intero girone l’Amen avrà la possibilità di confrontarsi di nuovo contro la squadra indicata assieme a Prato come favorita per il salto di categoria, anche per San Vincenzo sono stati i numerosi infortuni a limitare la continuità di una squadra che nella prima parte di stagione non aveva conosciuto rivali.

Per ovviare a questa situazione la dirigenza di San Vincenzo ha messo a disposizione di coach Baroni anche Stolfi per dare più profondità alle rotazioni della squadra, nell’ultimo turno contro Montevarchi poi i tirrenici hanno recuperato Bezzini e Govi, con il primo capace di dare subito la propria impronta alla squadra con 17 punti messi a referto. La forza di San Vincenzo è poi la fisicità del roster, con un pacchetto lunghi molto assortito tra tecnica e centimetri vicino a canestro, il trio Franceschini-Roberti-Corzani è il punto di forza di una squadra che può contare anche sul cannoniere Perin, giocatore che sta viaggiando a 16.9 punti a partita. Da ricordare come San Vincenzo sia al momento la miglior difesa del campionato con 64,3 punti di media subiti, di conseguenza sarà probabilmente il controllo del ritmo di gioco la chiave per poter lottare alla pari contro un avversario di rango così elevato. Anche in questa occasione la SBA dà appuntamento a tutti i propri sostenitori per Domenica alle 18.30 sulle tribune del Palasport Estra per sostenere la squadra in questo atteso big match.

Nel weekend ancora tante le squadre amaranto in campo, al via la fase ad orologio della Promozione con l’Amen SBA che Giovedi alle 21 ritorna a Sansepolcro per riscattare la sconfitta dell’ultimo turno di stagione regolare, in trasferta la Rosini Impianti Under 18 Eccellenza Lunedi a Cecina, la Tecnoil Under 18 Regionale domenica a Piombino, la Chimet Under 16 Eccellenza a Castelfiorentino e la Rosini Impianti Under 16 Regionale ad Impruneta che giocheranno i loro incontri sabato. In casa la sfida invece della DuniaPack Under 15 Eccellenza domenica alle 11.30 contro Terranuova, mentre l’Under 13 dopo la vittoria contro la Polisportiva Galli sarà impegnata a Ponticino contro il Valdambra.

Per quanto riguarda il Minibasket Nova Verta invece domenica nel prepartita della Serie C gli Esordienti Rosso affronteranno l’Elba, mentre si giocherà sabato alle 18.30 al Palasport Estra il derby tra le formazioni Aquilotti 2007 Blu e Rosso, infine domenica trasferta a San Giovanni con la Polisportiva Galli per gli Aquilotti 2008.