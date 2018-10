Addio a Raoul Tassinari, si è spento a 86 anni l’ex amaranto

L’annuncio è arrivato dal Museo Amaranto, dagli amici ai quali aveva detto che avrebbe voluto vedere terminato il museo con la storia del Cavallino. Questa mattina si è spento a 86 anni Raoul Tassinari, 242 presenze da giocatore con la maglia dell’Arezzo, quarto nella classifica di tutti i tempi.

Un passato anche da allenatore delle giovanili e dirigente durante l’era Graziani. Da tempo stava lottando contro problemi di salute. Lo scorso 10 settembre durante la festa per i 95 anni della società amaranto non aveva potuto rivedere il premio “Hall of fame amaranto”.

Alla famiglia di Raoul Tassinari le più sentite condoglianze da parte della redazione di Arezzo Notizie.

Twitter @ArezzoNotizie