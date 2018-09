Acf Arezzo, tutto pronto per la prima di Coppa. Amaranto all’esordio

Parte ufficialmente la stagione dell’Arezzo Calcio Femminile sotto l’egida della Figc nella nuova serie B a girone unico. Un’annata che, seppur con una settimana di ritardo, è pronta a dare un primo assaggio con la fase preliminare di Coppa Italia. Inserita all’interno del girone eliminatorio n.2, le amaranto di mister Lorenzini si trovano dunque ad affrontare due squadre di tutto rispetto come la toscana Empoli Ladies e il Castelvecchio, vecchia conoscenza d’oltre Appennino del club aretino. Calcio d’inizio domenica alle 15 sul campo del centro sportivo Monteboro.

Sarà un derby l’esordio in Coppa dell’Arezzo: domenica 16 settembre alle ore 15 capitan Teci e compagne scenderanno infatti in campo tra le mura del centro sportivo Monteboro di Empoli per affrontare le Empoli Ladies. Guidata dallo storico tecnico Alessandro Pistolesi, la compagine toscana, retrocessa nella categoria cadetta al termine dello scorso campionato, non mancherà di dare del filo da torcere alle amaranto che, dopo un mese di preparazione ed amichevoli, si trovano ormai pronte per buttarsi a capofitto nella nuova avventura calcistica della serie B nazionale. Con una rosa decisamente competitiva ed arricchita dall’arrivo di otto nuovi innesti, l’Arezzo Calcio Femminile lotterà fin da subito per mostrare i propri valori in attesa dell’inizio del campionato previsto per il 14 ottobre.

“Siamo finalmente arrivati all’inizio di questa nuova avventura – illustra il tecnico Marx Lorenzini.- Le ragazze hanno cominciato la preparazione il 20 di agosto e, dopo un mese di lavoro ininterrotto, siamo felici di poter scendere in campo per la prima gara ufficiale della stagione. Iniziare a lavorare senza sapere effettivamente quando avremmo potuto giocare seriamente, a causa della spinosa contesa tra Figc e Lnd, non è stato affatto semplice. Ma abbiamo cercato di impegnarci al massimo mantenendo la prospettiva che ci era stata paventata prima della pausa estiva. Veniamo da una stagione che è stata, per tutti noi, esaltante: adesso occorre dunque ripartire con umiltà. Il nostro obiettivo è quello di fare il massimo cercando di mantenere sempre i piedi ben piantati a terra. La gara contro l’Empoli non sarà affatto semplice, ma ci aiuterà intanto a prendere le misure con quello che sarà un nostro avversario anche in campionato. Il nostro desiderio è quello di far bene e sono certo che la grinta non ci mancherà.”

