A Ponticino gara ciclistica categoria Allievi con 180 iscritti

Domenica prossima a Ponticino è in programma il 27° Trofeo “Nuova I.E.M.T.”, gara ciclistica categoria Allievi, con partenza alle ore 14.50 dalla sede societaria in via Nazionale 60 a Ponticino, presso il Dopolavoro Ferroviario. Percorso: Ponticino, Poggio Bagnoli (partenza ufficiale), Badia Agnano, Ambra, Pietraviva, Ambra, Badia Agnano, Poggio Bagnoli, Ponticino, quindi “giro dell’Arno” da ripetere 3 volte (Ponticino, Laterina, Ponte Romito salita 6%, Montalto, Poggio Bagnoli salita 4%, Ponticino). Totale km 80. Ben 180 ragazzi iscritti.

Organizzazione: Pedale Toscano Ponticino

Direzione Corsa: Casucci/Carnasciali

Medico: dott Genc Kapxhiu

Ambulanze: CRI Monte San Savino

Scorte: gruppo staffette Pedale Toscano Ponticino

Infogara: Canale 33 a cura di Arturo Parenti