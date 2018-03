6 Nazioni Under 20, in campo anche i giovani atleti aretini. Gli Azzurri trionfano contro la Scozia

Nella quinta ed ultima giornata del 6 Nazioni Under 20, l’Italia allo “Stadio della Vittoria” di Bari, di fronte a quasi 6.000 spettatori, batte la Scozia 45 a 31.

Vittoria ampiamente meritata dagli Azzurrini che hanno condotto nel punteggio per tutto l’arco dell’incontro.

Si conclude così, nel migliore dei modi, un 6 Nazioni Under 20 (massima espressione del Rugby giovanile continentale), di una Italia che centra un fantastico 4° posto in classifica.

Un viatico positivo per il prossimo mondiale di categoria, che si disputerà in terra di Francia dal 30 Maggio al 17 Giugno, ove gli azzurrini proveranno a migliorare l’ottavo posto conquistato in Georgia, ironia della sorte ritroveranno nella gara di apertura proprio questa Scozia.

A questo storico risultato hanno contribuito i giovani atleti aretini, Jacopo Bianchi (Fiamme Oro Roma) Michele Mancini Parri e Leonardo Mariottini (Accademia Nazionale Federazione Italiana Rugby Ivan Francescato), che hanno mosso i primi passi con la maglia del Vasari Rugby Arezzo, per poi vestire quella azzurra.