450 atleti da tutta Italia per il primo grande appuntamento sportivo dell’anno

Primo appuntamento del 2018 con il grande sport. Come da tradizione il 5 e 6 gennaio sono i giorni riservati al Torfeo di Nuoto dell’Epifania, promosso presso l’impianto della Piscina Comunale di Camucia da Virtus Buonconvento in collaborazione con Comune di Cortona e FIN (Federazione Italiana Nuoto).

A poche ore dall’inizio della manifestazione la quinta edizione del Trofeo è già un successo: sono infatti circa 450 gli atleti iscritti provenienti da tutta la penisola.

Spicca il nome di Daniele D’Angelo, delfinista del Circolo Canottieri e della Marina, che vanta un palmares di tutto rispetto con 12 medaglie vinte ai Campionati Italiani Assoluti oltre che essere stato finalista alle Universiadi del 2015.

Tra le società più numerose ci sono la Rari Nantes Romagna, i marchigiani della Vis Pesaro, gli Umbri del Centro Nuoto Alto Tevere e del Centro Nuoto Bastia, oltre, ovviamente, ai coloratissimi padroni di casa della Virtus Buonconvento.

La squadra giallonera ha infatti a Cortona il proprio vivaio e il maggior numero dei suoi atleti tesserati, seguiti quotidianamente con passione dai tecnici Simone Fabbrini, Sofia Celli e Martin Cantero.

Le gare prenderanno il via alle 9,45 di venerdì 5 gennaio con i 400 stile libero e 400 misti, seguiranno poi tre turni “di fuoco” con tutte le altre specialità del nuoto a partire dalle 15,30 sempre di venerdì per terminare non prima delle 19,30 di sabato 6 gennaio.

L’organizzazione della Virtus Buonconvento sarà messa a dura prova, visto che è previsto la presenza di un folto pubblico; saranno presenti schermi sia all’ingresso che nella veranda esterna della piscina per permettere a tutti di seguire le gare, trasmesse in live-streaming sui video.

Le premiazioni si svolgeranno durante tutta la manifestazione e saranno come sempre tenute dall’Assessore Andrea Bernardini insieme ai dirigenti della piscina comunale di Cortona.

Le iscrizioni alle gare sono state aperte lo scorso 10 dicembre ma, già il giorno successivo è stato raggiunto il limite massimo di iscritti che la manifestazione è in grado di sostenere; alla quinta edizione i numeri sono da record, segnale inequivocabile del buon lavoro fatto negli anni precedenti.

Le strutture della zona hanno registrato il tutto esaurito e non è stato facile trovare la sistemazione per tutti, atleti e genitori. I ragazzi in gara infatti vanno dagli 8 anni su, perché la manifestazione è aperta a tutte le categorie agonistiche della FIN: Esordienti B e A ed atleti di categoria.

Anche questa è stata una chiave del successo, offrendo alle società l’opportunità di far gareggiare tutta la squadra, un’occasione per molti di organizzare una bella trasferta in terra toscana.