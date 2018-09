In 250 alla Corriperdono, tutti i risultati

Ieri si è disputata a Terranuova Bracciolini nell’ambito della Festa del Perdono la prima edizione della Corriperdono gara podistica di km 9,5 e km 18,5 organizzata dall’Atletica Terranuovese , la pro-loco e l’apporto tecnico della Polisportiva Policiano.

Complessivamente circa 250 atleti hanno partecipato alla gara ,molto apprezzata il percorso privo di auto e molto naturalistico con alcuni tratti particolarmente impegnativi.

Alle ore 9 partenza dal nuovo Ponte alle Monache per poi dirigersi mediante percorsi privi o quasi di traffico verso la Penna e poi ritorno.

Nel tratto iniziale in testa alla gara si ponevano Graziani,Annetti,Guidelli,Vannuccini,Bucca,Tartaglini,Taras e l’atleta di casa Lazzerini che procedevano spediti nonostante alcuni di questi facessero il percorso più lungo.Nel momento della divisione dei 2 percorsi, per la 9 km e per la 18 km si cominciano a delineare i veri valori in campo, transita per primo Annetti tallonato a breve distanza dai compagni Guidelli , Vannuccini e Mori mentre quelli della 18 km,vede Graziani allungare decisamente lasciando dietro la coppia Taras , Tartaglini e Leminci.Anche nel settore femminile prima della deviazione , le migliori erano tutte più o meno insieme, poi alla deviazione per la km 9 transita 1^ Cenni tallonata da Volpi e Sanarelli mentre per la 18 km Romanelli insieme a Canuto procedono insieme , più staccata Liberatori (atleta di casa).Per l’arrivo della km 9,5 Alessandro Annetti vince nonostante il rientro pericoloso di Fabio Guidelli (2°) e Francesco Vannuccini (3°) mentre nel settore femminile dopo le ultime gare perse nel finale, Genziana Cenni resiste al rientro di Francesca Volpi (2^) e Nicoletta Sanarelli(3^).Intanto nella km 18 non sembra ci siano scossoni importanti, infatti al traguardo conclusivo Emanuele Graziani va a vincere controllando agevolmente il vantaggio acquisito nella prima parte del percorso ,mentre per il secondo posto abbiamo un ex equo tra Alessandro Tartaglini e Christian Taras.Nella gara femminile la giovane Elena Canuto non ce la fa a rimontare quei pochi metri che la battistrada Daniela Romanelli ha acquisito in salita portandola a vincere , mentre il terzo posto va all’atleta di casa la farmacista Francesca Liberatori.Terminata la gara ,si sono effettuate le premiazione nella piazza centrale, alla presenza delle autorità cittadine ed alcuni sponsor che hanno permesso la realizzazione della manifestazione il tutto contornato da una scenografia bellissima e tantissime iniziative che affollano la festa del perdono di Terranuova.L’ideatore e l’artefice principale di questa iniziativa Massimiliano Lazzerini che insieme alla pro-loco ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa 1^ edizione, dando l’appuntamento al prossimo anno.Invece per il Grand Prix l’appuntamento è domenica 30 Settembre presso il Centro Commerciale COOP-FI di Arezzo per la 2^ edizione del Trofeo Coop-Fi.