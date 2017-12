2017 in segno positivo per il Volley Arezzo: il bilancio

La società dopo la presentazione alla città di fronte ad autorità e stampa si è dedicata al lavoro in palestra per offrire ai giovani atleti il meglio per crescere e divertirsi.

Queste le parole di Berni vicepresidente della società aretina:

“Con la presidente Marga Rossi, Piero Pasquini e la dirigenza stiamo lavorando duramente per offrire ai ragazzi tecnici preparati e possibilità di crescita sportiva e umana. Anche quest’anno abbiamo ricevuto il marchio di qualità per il settore giovanile. Questa palestra, il PalaMecenate vede quanto impegno e passioni mettiamo giorno dopo giorno in palestra e le partite dove i nostri ragazzi si confrontano sono un bel palco di emozioni e soddisfazioni per atleti e dirigenza. Dobbiamo ancora crescere e la strada intrapresa è quella giusta: tramite il lavoro in palestra, svolto con correttezza e preparazione la continua programmazione stagionale. Continuiamo a lavorare e avremo ancora soddisfazioni per tutti i nostri atleti e di conseguenza per noi. Avanti tutta”.