US Arezzo – I partecipanti all’asta fallimentare

La situazione è pesante, sia sul campo che fuori, ma non irrisolvibile. Anzi, se le azioni dell’Arezzo sul campo stanno notevolmente salendo, l’ottimismo nella nella sala dei bottoni, quella degli amministratori provvisori, cresce.

Si andrà prestissimo all’asta e chi vorrà aggiudicarsela dovrà accollarsi anche circa un milione di euro per concludere la stagione e più o meno la metà in fidejussioni bancarie riguardanti il passato e il presente.

Tutto ha un senso se il titolo sportivo dell’Arezzo, a fine campionato, sarà professionistico. Una retrocessione sul campo renderebbe lo sforzo fatalmente esagerato e probabilmente non conveniente.

Ma chi parteciperà al’asta?

Di certo, ormai, un gruppo di imprenditori associati che comprendono La Cava, Axpo, Anselmi e forse Massetti (già presidente dell’Arezzo all’ultima ripartenza dalla serie D).

In questa compagine La Cava e Axpo (o chi per essa) avrebbero azioni per il 40% ciascuno, mentre i due aretini eventuali (Anselmi e forse Massetti, parrebbe) si dividerebbero il 20% rimanente.

Euronics manterrebbe il ruolo di sponsor esterno insieme ad Axpo, distributore di luce e gas con sede in Svizzera, ma con interessi anche sul nostro territorio.

Si sa anche che a gestire le cose in società con questo gruppo arriverebbero Pieroni e Cardini, che assumerebbero ruoli più o meno formali da direttori, generale e sportivo. Sappiamo anche che il piano iniziale di gestione è di tre anni a partire dalla prossima stagione.

Non resta che sperare che tutto vada in porto, sul campo e fuori.