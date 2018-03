US Arezzo fallita, US Arezzo salva

Chiunque tenga all’Arezzo e all’immagine della città in queste ore deve gioire. L’Us Arezzo è stata dichiarata fallita e questo la libera dalla presenza di Ferretti e dei suoi “successori”, ma sopratutto insieme all’amministrazione provvisoria apre le porte al proseguimento del campionato e salva il titolo sportivo acquisito a fine campionato (che speriamo sia la serie C).

Gli amministratori provvisori sono due avvocati residenti a Roma (per fortuna con firma disgiunta) il che non aiuta la fluidità della gestione, ma si tratta di dettagli. La sostanza è che l’Arezzo grazie a La Cava e ai suoi soci (rappresentati fino a oggi da Ermanno Pieroni, ex direttore dell’Arezzo cui non può non andare il nostro grazie) nonché agli aretini che hanno versato somme anche importanti per la salvezza della società, potrà proseguire il suo campionato e salvare i posti di lavoro, compresi quelli dei calciatori.

Forza Arezzo! Ora il campo deve parlare per la permanenza in serie C. Ci sarà bisogno di combattere, a cominciare dalla trasferta di Viterbo, ma la voglia di farcela è tanta.