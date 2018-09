Tra un mestolo e l’altro va in onda la solita edizione di una fiera senza senso

In questi giorni ad Arezzo si svolge la fiera del Mestolo o di Settembre. Si tratta del residuo di un vecchio mercato che vedeva protagonisti contadini e artigiani del contado e cittadini. Era occasione di scambio di attrezzature e manufatti vari utili agli uni e agli altri. Il mestolo ne era il simbolo, perché i banchi che lo vendevano erano numerosissimi. Era infatti facile realizzarne partendo da rami vari e scarti di legna da ardere. I più preziosi erano fatti con legno stagionato e non si spaccavano, né deformavano.

Oggi quella fiera non esiste più ed è inutile provare a farla rivivere (come pensa di fare il pur encomiabile assessore Comanducci) quando è il tempo e il mercato ad averla annientata.

Al momento resta solo un mercato generico utile più che altro a chi si vuole strafogare con i soliti panini e porchetta o cibi vari che ad altro.

C’è però una differenza rispetto a quello del sabato o altri, e cioè che si svolge in giorni feriali durante i quali viene meno il parcheggio dell’Eden e il traffico in via Margaritone, via Niccolò Aretino, via Assab, via Guadagnoli e zone limitrofe.

Insomma ormai la fiera del mestolo fa solo danni, alla salute e a chi lavora.